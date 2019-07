Plannen voor een roadtrip deze zomer? Deze 5 apps zijn onmisbaar

Lekker de weg op en maar zien waar je uit komt: het klinkt zo romantisch. En dat is het ook, als alles mee zit. Natuurlijk kun je autopech of lange files niet volledig voorkomen. Wel kun je jezelf zo goed mogelijk voorbereiden. En dat is naast een autobeurt en Google Maps voor filebewaking ook zorgen dat je wat handige apps achter de hand hebt.

Deze vijf apps zijn handig om op je telefoon te zetten voordat je aan de hort op gaat:

Flush

Lang in de auto zitten, vrouw zijn, en af en toe aan een flesje water/fris lurken. Als je dat bij elkaar optelt kom je op: juist een toilet. En als je onderweg bent heb je die niet direct voor handen – uitgezonderd natuurlijk iedereen die het geen probleem om even de bosjes in te duiken. Deze app heeft 190.000 plees op het vizier en leidt je ook nog eens via de snelste route ernaar toe.

Roadtrippers

Als je het rijden met de auto of camper als onderdeel van je reis ziet, dan zul je ook delen ‘off road’ willen rijden. De wegen over het platteland hebben nu eenmaal meer om naar te kijken dan een kille snelweg. Plan je route met Roadtrippers en je ziet direct tips van locals, onontdekte plekjes en je kunt ook alvast een slaapplek boeken als je dat wilt.

Hotel Tonight

Wil je niet van te voren wat boeken maar doe je dat liever on the road? Je weet immers nooit hoe ver je komt. Deze app vertelt je welke hotels in de buurt zijn en of er nog kamers beschikbaar zijn. Natuurlijk kun je ook de in- en uitchecktijden en van welke gemakken je mogelijke slaapplek allemaal voorzien is.

Lees ook

Easy peasy: dankzij deze apps gaan jouw planten niét dood



Going Abroad

In het buitenland gelden soms andere verkeersregels dan in Nederland. Hoe zit het bijvoorbeeld met de verlichting van je auto? Kleine dingen die je je ineens afvraagt als je ergens rijdt. Daarom is deze app handig, hij geeft je namelijk informatie over de maximale snelheid, verkeerslichten en welke lichten je wanneer moet voeren.

Parkopedia

Als je ergens even toeristje wil spelen is het, zeker in de grote steden, best een trucje om een parkeerplek te zoeken. Deze app, en de naam zegt het al, laat je zien waar je je auto kwijt kunt. In 75 landen over de hele wereld kun je deze makker gebruiken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.