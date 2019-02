Droom je ervan om met heel het gezin naar New York te gaan, maar houden de ticketprijzen je tegen? Dan is dit het moment om toe te slaan, want voor nog geen 150 euro per persoon vlieg je heen en terug naar The Big Apple.

Als je voor een prikkie naar New York wil vliegen, moet je wel snel beslissen én op de korte termijn een aantal vakantiedagen kunnen opnemen. De aanbieding geldt namelijk voor eind maart.

In de laatste week van die maand hoef je slechts 142 euro neer te tellen om van Schiphol naar New York te vliegen, én terug. Op de heenreis maak je een tussenstop in Toronto, waar je ’s middags landt en een nachtje moet doorbrengen. Je reist terug via Zürich, waar je een paar uurtjes moet overbruggen. Klinkt misschien vervelend, maar je kunt beide stops óók zien als een extra minitrip.

Er zitten twee – wat ons betreft niet zulke erge – addertjes onder het gras. Ten eerste vlieg je terug vanaf een ander vliegveld in New York dan waar je op de heenweg bent geland, ten tweede geldt de aanbieding alleen als je met meerdere mensen naar The Big Apple vliegt. Prima, toch? Samen gaan is immers wel zo gezellig. Bekijk de aanbieding hier. Enne, wacht vooral niet te lang!

