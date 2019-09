Hier wil je eten: dit restaurant is uitgeroepen tot beste nieuwkomer van 2019

Ben jij altijd op zoek naar de leukste hotspots en vind je het maar wat leuk om de nieuwste plekken als eerste te ontdekken? Dan hoort dit restaurant in Haarlem bovenaan je culinaire wishlist. Plannen maar, dat etentje met vriendinnen!

Als je heerlijk uiteten wil in een gezellige setting, ben je bij Frenchie in Haarlem aan het juiste adres. Dit restaurant is tijdens TheFork Restaurants Awards uitgeroepen tot de beste culinaire nieuwkomer van het moment.

Woonkamer van Haarlem

Frenchie – dat door de eigenaren zelf de woonkamer van Haarlem wordt genoemd – heeft de prijs in de wacht gesleept na een nominatie van Dennis Kuipers, chef van het Amsterdamse Vinkeles*. “Bij Frenchie kun je elk moment van de dag naar binnenlopen – je voelt je er altijd thuis”, verklaart hij. Alles wat er geserveerd wordt, klopt volgens de kenner. “Van lekkere sappen tot toffe terrines.”

De tekst gaat verder onder de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frenchie Restaurant (@frenchiehaarlem) op 4 Sep 2019 om 10:53 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frenchie Restaurant (@frenchiehaarlem) op 19 Aug 2019 om 10:18 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Frenchie Restaurant (@frenchiehaarlem) op 14 Sep 2019 om 2:53 (PDT)

Lees ook

Huishoudboekje van Myrthe: ‘Ik ga regelmatig uit eten en 2 keer per jaar goed op vakantie’



Nóg meer nieuwe toppers

Het leuke is dat er maar liefst tien Nederlandse restaurants in de prijzen zijn gevallen en de hotspots zich door heel het land bevinden, in verschillende prijscategorieën. Benieuwd naar de volledige top 10 beste nieuwkomers van Nederland? Komt-ie:

Frenchie – Haarlem Vandal – Rotterdam The Lemon Tree – Deventer Frunk – Brunssum Kook Atelier – Den Burg (Texel) The Green Rose – Arnhem Bar Alt – Amsterdam Fico – Utrecht Restaurant Smink Restaurant Doyy – Eindhoven

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Typhoon | Beeld: Unsplash, Instagram