Boeken maar: dit zijn de populairste steden in 2020 volgens Airbnb

Wil je een weekendje weg, maar weet je niet waarheen? Geen zorgen: Airbnb heeft de populairste bestemmingen voor 2020 voor je geselecteerd.

Want hoewel het dit weekend misschien even weer zomer leek, is het nu toch echt voorbij die mooie tijd. De drang om je koffers te pakken wordt dan ook steeds groter. En wat blijkt? Je hoeft helemaal niet ver weg. In de lijst met populairste bestemmingen volgens Airbnb is een stad namelijk zowat om de hoek.

Om de hoek

Want welke stad prijkt daar op nummer 20: juist, Maastricht. De stad in het zuiden blijkt een geliefde keuze te zijn voor een tripje en zo zie je maar, ook in eigen land kun je prima vertoeven. Liever wat verder weg? Dan is er in deze lijst voor ieder wel wat wils. Van China tot de Verenigde Staten en van Frankrijk tot Schotland: voor elk budget is er een leuke vakantie te bedenken.

Milwaukee, Verenigde Staten Bilbao, Spanje Buriram, Thailand Sunbury, Australië Roemenië Xi’an, China Eugene, Verenigde Staten Luxemburg Guadalajara, Mexico Vanuatu, eilandengroep gelegen in Oceanië Cali, Colombia Cape Canaveral, Verenigde Staten Aberdeen, Schotland Courtenay, Canada Ubatuba, Brazilië Les Contamines-Montjoie, Frankrijk Tokyo, Japan Kerala, India Malindi, Kenia Maastricht, Nederland

First things first

Die vooruitzichten voor 2020 zijn natuurlijk hartstikke leuk en er is helemaal niets mee om alvast wat tripjes te plannen. Zoek je echter voor dit jaar nog iets leuks voor op de planning? Check dan dit lijstje, want we hebben de leukste kerstmarkten door heel Nederland en België voor je opgesomd.

