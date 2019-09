In het Zuid-Italiaanse Molise bestaat een groot probleem: de regio loopt leeg. Dat probeert de overheid nu tegen te gaan door een flinke vergoeding te geven aan mensen die de dorpjes nieuw leven willen inblazen.

Bonus voor een bedrijf

Jouw eigen variant op het programma Het Spaanse dorp Polopos beginnen in Molise? Dan moet je wel een nieuw bedrijf opstarten. Doe je dit, dan ontvang je een vergoeding van 700 euro per maand gedurende drie jaar. Dat levert al met al 25.000 euro op.

Massaal vertrek

Dat lijkt ons niet echt een straf. Molise is namelijk een prachtige onontdekte streek in Zuid-Centraal Italië. Het ligt aan de Adriatische kust en grenst aan de Abruzzen, Apulië, Campanië en Lazio. Maar zoals vele plattelandsgebieden heeft ook Molise te maken met een krimpende bevolking. En niet zomaar een krimpende bevolking: in de negen dorpen vertrokken in 2018 meer dan 2.800 inwoners en werd er geen enkel kind geboren.

Spookdorp voorkomen

Het bestuur van de nu 30.500 inwoners tellende regio vindt het tijd voor structurele maatregelen. Daarom krijgen gehuchten met minder dan 2.000 inwoners nu ook 10.000 euro om de infrastructuur te verbeteren en culturele activiteiten te organiseren. De 25.000 euro voor ondernemers blijft ook gewoon staan. “Als we mensen namelijk geen reden geven om hier te blijven, zijn we over een paar jaar weer terug bij af”, vertelt de president van de Zuid-Italiaanse regio Molise, Donato Toma aan The Guardian.

1 euro-huizen

Eerst probeerde de regio de bevolkingsterugloop tegen te gaan door de verkoop van huizen tegen de symbolische prijs van 1 euro, maar het probleem wordt nu toch anders aangepakt. Met dit initiatief ontstaat er vanzelfsprekend ook meer handel in de dorpen.

Voorwaarden

Lijkt een nieuw leven aan de Italiaanse kust je wel wat? De voorwaarden: het dorp mag niet meer dan 2000 inwoners hebben en de nieuwe bewoner moet er een bedrijf beginnen. Dat mag van alles zijn: een bakkerij, ijssalon of een kapper. Zolang het maar leven in de brouwerij brengt. Zie jij dit zitten?

