Makers ‘Penoza’-film onthullen lot van Carmen met heftige foto

Carmen van Walraven is niet dood, zoals in de grande finale van de hitserie ‘Penoza’ het geval leek. Nu de ‘Penoza’-film in aantocht is, hebben de makers – met een heftige foto – onthuld dat ‘de zwarte weduwe’ zich aan de andere kant van de wereld schuil houdt, in Canada.

De heldin uit Penoza heeft haar val in het water overleefd en lijkt een nieuw bestaan te hebben opgebouwd.

‘Spetterend’ mugshot

Dat blijkt uit een fictief nieuwsbericht dat donderdagochtend via social media en een persbericht werd verspreid. Hieruit blijkt dat drugskoningin Carmen van Walraven opgepakt is bij een schietpartij in een restaurant in Canada. Bij het incident kwamen drie mensen om het leven en is Carmen aangehouden. Volgens het artikel heeft Interpol contact gezocht met de recherche in Nederland om onderzoeksleider Jim Leeflang op de hoogte te stellen van het feit dat Van Walraven nog leeft.

Dit jaar naar de bios

De langverwachte Penoza-speelfilm is vanaf eind november in de bioscopen te zien. De opnames in Canada zijn inmiddels afgerond, laat distributeur Dutch FilmWorks weten; in april gaat de cast en crew verder in Nederland. Over de verdere inhoud van de film willen de makers nog niets zeggen.

Lees ook

Déze nieuwe Nederlandse serie á la ‘Penoza’ en ‘Nieuwe Buren’ móet je zien

Vaste acteurs keren terug

Wel is duidelijk dat een groot aantal vaste acteurs terugkeert in de film. Alle leden van het gezin Van Walraven zullen in de film te zien zijn, net als vaste handlangers Luther (Raymond Thiry), Berry (Loek Peters) en rechercheur Jim Leeflang (Hajo Bruins). De film wordt geschreven en geregisseerd door Diederik van Rooijen, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor de serie.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Still