‘Penoza: The Final Chapter’, de langverwachte film van de hitserie ‘Penoza’, gaat op 18 november landelijk in honderd bioscopen in première. Dat heeft distributeur Dutch FilmWorks laten weten.

Op 28 november gaat de Penoza-film pas gewoon draaien in de bioscoop.

Tien dagen eerder

Fans kunnen de film tijdens de publiekspremière dus tien dagen eerder zien, tegelijkertijd met de feestelijke vertoning die voor cast en crew wordt georganiseerd in Pathé Tuschinski te Amsterdam. Veel bioscopen vertonen voorafgaand aan de film een livestream naar de rode loper, waardoor bioscoopbezoekers kunnen meegenieten van interviews met de cast.

Onder de radar

Penoza: The Final Chapter volgt na na vijf succesvolle seizoenen Penoza, een van Nederlands populairste crime-series aller tijden. De film verhaalt over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx), die ondergedoken zit in Canada en daar een anoniem leven leidt. Als een collega wordt aangevallen vermoordt ze uit zelfverdediging de dader, waarna ze wordt opgepakt en uitgeleverd aan Nederland. Daar moet ze afrekenen met haar verleden om haar familie te redden.

De tekst gaat verder onder de trailer.

Kaartjes nú te koop

Een groot aantal vaste acteurs uit de serie keert terug in de film. Alle leden van het gezin Van Walraven zullen te zien zijn, net als de vaste handlangers Luther (Raymond Thiry) en Berry (Loek Peters) en rechercheur Jim Leeflang (Hajo Bruins). De ticketverkoop voor de landelijke publiekspremière start vandaag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: Still