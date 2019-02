Yes, yes, yes! De ‘Penoza’-film verschijnt veel eerder dan gedacht!

Toen bekend werd dat de inmiddels afgelopen hitserie Penoza een vervolg krijgt in de bioscoop, konden veel fans hun geluk niet op. Nu is er meer goed nieuws; de film verschijnt veel sneller dan je misschien verwacht had in de bioscopen. Nog dít jaar draait-ie op het witte doek!

Aftellen maar!

Het langverwachte filmvervolg is vanaf 28 november op het grote scherm te bewonderen. De opnamen voor de film starten eind maart en de casting is in volle gang. Dat hebben producenten NL Film en KRO-NCRV en distributeur Dutch FilmWorks dinsdag bekendgemaakt.

‘Iedereen doet mee’

“Er zullen bekende karakters uit verschillende seizoenen terugkeren en er worden spannende nieuwe personages toegevoegd”, beloven de makers. Wie de bekende personages zijn, blijft vooralsnog geheim. Regisseur Diederik van Rooijen liet eerder wel weten dat “alle acteurs die we wilden, ja hebben gezegd”.

‘Een feest van herkenning’

De film grijpt terug op de vijf televisieseizoenen die tussen 2010 en 2017 op televisie te zien waren. Wat het verhaal exact is, willen de makers nog niet zeggen. “Maar het leven van de familie Van Walraven wordt overhoop gehaald wanneer het noodlot toeslaat.” Het is de bedoeling dat de film voor de trouwe fans “een feest van herkenning wordt”, maar ook niet-fans de kans biedt alsnog kennis te maken met hoofdpersonage Carmen van Walraven en haar posse. Het scenario is geschreven door Diederik van Rooijen, die de eerste vier seizoenen maakte. Hij gaat de film dus ook regisseren.

Altijd onder ‘drug’

Penoza gaat over Carmen van Walraven (Monic Hendrickx) die na de onverwachte dood van haar man (Thomas Acda) gedwongen wordt om zijn rol in het criminele circuit over te nemen. Het einde van seizoen vijf liet de kijkers in onzekerheid over het lot van Carmen. In de serie hadden ook Loek Peters, Raymond Thiry, Gijs Naber, Sigrid ten Napel, Hajo Bruins, Olga Zuiderhoek en Niels Gomperts vaste rollen.

Bron: ANP | Beeld: Still, VPRO