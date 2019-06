Wil je naartoe: Paleis Soestdijk verandert deze zomer in een openluchtbioscoop

Als je in bent voor een bijzonder uitje deze zomer of jouw partner wil verrassen met een romantische date, is Paleis Soestdijk de plek waar je moet zijn. Binnenkort wordt de tuin namelijk omgetoverd tot een openluchtbioscoop. Need we say more?

Op 29, 30, 31 augustus en op 5 en 6 september vertonen het Nederlands Film Festival en Cinema Soestdijk vijf Nederlandse films tegen het magische decor van Paleis Soestdijk. Je bent op deze filmavonden als bezoeker welkom met een eigen picknickmand en kleed of strandstoel, óf je kunt vooraf een filmticket met zitplaats reserveren.

Dirty God

De keuze voor Nederlandse films is bewust. In de transitie naar een nieuwe bestemming krijgt Paleis Soestdijk de komende jaren een duurzame, nieuwe rol als dé landingsplek voor het beste van de Nederlandse industrie en innovatie, aldus het festival. De reeks gaat van start met de vertoning van de film Dirty God van regisseur Sacha Polak.

