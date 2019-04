Altijd al in het Louvre willen overnachten? Dit is jouw kans

Het Louvre ontvangt per dag gemiddeld 5.000 mensen en is daarmee één van de drukbezochtste musea ter wereld. Heb jij altijd al in je eentje door dit prachtige museum willen lopen én erin willen slapen? Grijp dan nu jouw kans. Via Airbnb kun je namelijk een overnachting winnen.

Ja, je leest het goed. Airbnb en het Louvre hebben de handen ineen geslagen. Ter ere van het 30-jarig bestaan van het museum is er een minipiramide ín het glazen gebouw geplaatst. Voor één nacht, op 30 april, kun je de unieke kans krijgen (mét een +1) om te zien wat er gebeurt wanneer de lichten uitgaan in ’s werelds meest magische museum.

Hapje, drankje, concert

Door een kunsthistoricus word je meegenomen op een op maat gemaakte toer, geniet je na afloop van een drankje bij de befaamde Mona Lisa én krijg je een diner voorgeschoteld bij de Venus van Milo. Later op de avond word je nog getrakteerd op een concert in de kamer van Napoleon III om vervolgens de weg terug te zoeken naar de slaapkamer.

De wedstrijd

Wat je moet doen om in aanmerking te komen voor de speciale avond én nacht? Niet veel. Laat je gegevens vóór 12 april 23.59 uur achter op déze website en beantwoord de vraag: Waarom ben jij Mona Lisa’s perfecte gast? Airbnb en het Louvre selecteren één gelukkige winnaar die samen met één reismaatje de unieke experience mag meemaken.

Lees ook

Bij deze supermarkt boek je nu een stedentrip voor slechts €89 per persoon

Airbnb Experiences

Niet gewonnen? Niet getreurd. De samenwerking tussen Airbnb en het Louvre gaat gelukkig verder dan de winactie. Zo kun je van mei tot het einde van het jaar een reeks bijzondere Experiences in het Franse museum boeken, waaronder een aantal concerten. Op die manier kan iedereen – dus óók degenen die er al meerdere keren geweest zijn – het Louvre opnieuw te ontdekken.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock, Airbnb