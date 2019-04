Gezelligheid! 10x de origineelste uitjes om met het hele gezin te doen

Houd je ook van een gezellig uitje met het hele gezin, maar vind je het moeilijk om elke keer weer iets origineels te verzinnen? Belanden jullie toch elke keer weer in het plaatselijke zwembad of in het park? Geen paniek, want Flair zet de tien leukste familie-uitstapjes op een rijtje ter inspiratie.

1. Workshop graffiti spuiten

Haal de creatievelingen in jullie maar naar boven want tijdens deze workshop graffiti spuiten in Amsterdam mag echt álles. Je krijgt de technieken aangeleerd van echte kenners en krijgt de kans om je eigen piece te ontwerpen. Een unieker decoratiestuk dan een zelfgemaakt kunstwerk met je kinderen, vind je écht niet. Je vindt hier meer informatie over de workshop graffiti spuiten.

2. Paaseieren zoeken in het Plaswijckpark

Op 21 en 22 april kun je in het Plaswijckpark in Rotterdam je best doen om de verloren paaseitjes terug te vinden. Je kunt er op de foto met de paashaas (ja de échte), je laten schminken en natuurlijk op jacht naar overheerlijke paaseitjes. Dit jaar is er zelfs een gouden paasei verstopt! Wie dat eitje weet te bemachtigen, wint een leuke prijs. Zet dus maar je (paas)beste beentje voor. Voor meer info kan je hier klikken.

3. Het Land van Ooit

Het attractiepark ‘Het Land van Ooit’ was ook enorm populair, maar ligt er nu al enkele jaren verlaten bij. Toch is dit uitje een echte aanrader. De natuur in het park is adembenemend en net omdat de restanten van het park zo oud en overwoekerd zijn, hangt er een heel magische sfeer. Kinderen zullen hun ogen uitkijken tussen de tweehonderd jaar oude bomen en hun fantasie op hol laten slaan bij het zien van de afbrokkelende soldaten tussen het riet. Voor een mooie wandeling waar een verhaal achter zit, zit je hier goed. Lees hier meer.

4. Strong Viking Family Run

Zin in iets actievers? Dan is dit misschien wel iets voor jouw familie, de ‘Strong Viking Family Run’ op 12 mei. Ploeteren door de modder, samenwerken als één team en hier en daar wat grenzen verleggen? Daar kan je je allemaal aan verwachten tijdens de Strong Viking Family Run. Er zijn verschillende afstanden zodat zelfs de kleinsten (vanaf vijf jaar) kunnen mee doen. En nog beter: dit jaar doet Flair ook mee en wij willen jou en je gezin in ons team! Dit gaat natuurlijk gepaard met een paar leuke extra’s. Wat dacht je bijvoorbeeld van Fajah Lourens als coach? En een goed gevulde goodiebag? Klik hier om je bij het Flair-team aan te sluiten.

5. Indoor Snowplanet

Is die zomer eigenlijk toch niet je favoriete seizoen? Bij Snowplanet in Zoetermeer en Landgraaf is het elke dag winter. Naast skiën en snowboarden kan je er nog talloze winterse activiteiten doen. Lederhosen lopen of een langlauf estafette? Het kan allemaal. Je kan zelfs gaan voor de lawine simulatie waarbij je iemand moet redden. Achteraf kan je dat après-ski gevoel helemaal afsluiten met een schnitzel en een halve liter bier. Tschüss! Meer informatie vind je hier.

6. Sloepenrally

Dit weer schreeuwt gewoon om buiten te komen en te genieten van het eerste prille zonnetje. Daar is deze sloepenrally perfect voor. Laat je meevaren op een tochtje tussen de grachten van Rotterdam of Den Haag en speel onderweg de grappigste spelletjes. Met een grote groep kan je twee sloepen huren en tegen elkaar spelen en krijg je een leuke groepsfoto op het einde. Een fijne namiddag is gegarandeerd. Bekijk de sloepenrally hier.

7. Karten bij Silverstone

Bij de snelste kartbaan in Nederland kan je je volledig laten gaan. Op de indoor kartbaan van Silverstone in Zwanenburg race je niet alleen tegen elkaar, maar ook tegen de klok. Ook biedt Silverstone duokarts aan zodat je samen met je zoon of dochter (vanaf vijf jaar) je partner kan inmaken! Wie van jullie is het snelste? Als je het karten beu bent kan je ook gaan lasershooten of pik je een rondje bowlen mee, Silverstone has it all. Alle informatie over de actviteiten bij Silverstone vind je hier.

8. Outdoor paintball

Samen het fort verdedigen, de vlag van het andere team stelen en ondertussen proberen om niet geraakt te worden; dat is paintball. In Eindhoven speel je nu de beste outdoor paintball-game van Nederland. Het paintballveld ligt midden in een bos dus zijn er voldoende verstopplekken aanwezig. Ook ligt het bos vol boobytraps, dus moet je echt op je hoede zijn. Een namiddag vol spanning en teamspirit met daarna een gezellige barbecue om het af te maken. Lees hier alles over de outdoor paintball in Eindhoven.

9. Bubbelvoetbal

Ga je liever nergens heen? Dan is bubbelvoetbal geschikt voor jullie, ze komen de bubbels namelijk gewoon brengen. Je kan het je inbeelden als een grote plastic bal/bubbel waar je inkruipt, enkel je hoofd en je voeten komt uit de bubbel piepen. Zo probeer je dan een punt te scoren bij het andere team, maar opgelet, de ruimte die je normaal hebt is opeens veel kleiner! Net zoals bij rugby kan je tegen elkaar inbeuken, alleen ben je deze keer goed beschermd door de bubbel rondom je. Nu nog zien dat je weer recht geraakt…. Reserveer je eigen bubbelballen hier.

10. De Voltage Escaperoom

In Tilburg vind je de coolste escaperooms. Van escaperoom De Tovertuin, speciaal voor kinderen, tot de Break-in room De Bank, waar je net ín de kluis moet zien te geraken. Test je puzzelskills en werk als een team samen, alleen zo kom je buiten (of binnen). Alle verschillende escaperooms vind je hier.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: 1001 Activiteiten | Beeld: iStock