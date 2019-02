Gegarandeerd succes: 5x originele tips voor een eerste date

Staat er binnenkort een date op de planning? En heb je nog geen idee wat jullie gaan doen? Met deze ideeën komt dat vast wel goed. Naar de bioscoop of uiteten staat er natuurlijk niet tussen.

Escape room

Je denkt misschien niet zo snel aan een escape room, maar deze in Geertruidenberg is speciaal voor een date. Door een raadsel op te lossen krijg je toegang tot een romantisch Middeleeuws pand. Een dag vol humor en tijd voor elkaar.

High wine (of beer)

Houden jullie wel van een wijntje? Sla dan verschillende soorten wijn in of ga naar een restaurant. Met lekkere hapjes erbij en goed gezelschap kan het niet meer misgaan. En een wijntje kan er misschien voor zorgen dat je je meer op je gemak zult voelen. Zijn jij en je potentiële lover meer van het bier? Dan weet je wat je te doen staat!

Pubquiz

Eigenlijk is dit drankjes doen met iets extra’s. Lekker relaxed, terwijl je toch even kan peilen hoe het met zijn algemene kennis staat. Je weet meteen of jullie een goed team zijn. Of niet, natuurlijk.

Wandel een lichtroute

In Utrecht kun je een anderhalf uur durende avondwandeling langs 18 lichtkunstwerken van nationale en internationale kunstenaars. Hoe romantisch!

Museum

Je samen verdiepen in iets of gezamenlijk kijken naar kunst kan leiden tot interessante gesprekken, waardoor je de ander beter leert kennen. Misschien kom je tot onderwerpen waar je het anders niet snel over zou hebben.

