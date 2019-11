Op ‘Fantasy Island’ worden dromen… nachtmerries: déze horrorfilm wil je zien

Een goede horrorfilm op z’n tijd, dat kunnen we best waarderen. De zojuist verschenen trailer van het spannende ‘Fantasy Island’ doet vermoeden dat er weer een fijn exemplaar aan zit te komen. De inspiratie: de gelijknamige serie uit de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Daarin ging het er echter een stuk braver aan toe dan in de bioscoopvariant die ons te wachten staat…

Horror-remake

De serie, die werd uitgezonden van 1978 tot 1983, draaide om Mr. Roarke, de opzichter van een eiland in de Stille Oceaan waar mensen komen om – voor een flinke prijs – hun fantasie te verwezenlijken. De film gebruikt datzelfde concept, maar waar de genre-omschrijving van de serie nog ‘avontuur, komedie en drama’ is, staat ons nu een gruwelijk horrorspektakel te wachten.

Van fantasie naar nachtmerrie

Ook in de film, een productie van de makers van onder meer Get Out, Halloween en de serie Into The Dark, reizen de hoofdrolspelers af naar een afgelegen, tropisch eiland. Daar nemen ze hun intrek in een luxe resort, waar ze worden opgewacht door, jawel, Mr. Roarke, ditmaal gespeeld door acteur Michael Peña (End of Watch). Ook in de film is hij er om hun fantasieën werkelijkheid te maken, maar al gauw blijkt dat die fantasieën – zoals wraak nemen op een pestkop van vroeger – uit te draaien op regelrechte nachtmerries. Wat is het verhaal achter het mysterieuze eiland en is er een manier om die ‘verschrikkelijke’ mooie plek leven te kunnen verlaten?

Bekende cast

In Fantasy Island zijn meerdere bekende koppen te zien. Naast Peña zijn andere rollen voor onder anderen Lucy Hale (Pretty Little Liars), Maggie Q (Divergent, Designated Survivor), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy) en Parisa Fitz-Henley (Harry & Meghan: A Royal Romance, The Sinner). Vanaf 13 februari draait Fantasy Island – van regisseur Jeff Wadlow (Kick-Ass 2, Truth or Dare) – in de Nederlandse bioscoop.

