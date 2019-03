Dacht je dat de lente begonnen was? Vandaag gaat het hagelen en onweren

Vorige week is de lente officieel van start gegaan. Die begon wat fris, maar wel zonnig. Helaas lijkt het in grote delen van Nederland vandaag meer herfst dan voorjaar. Ons land krijgt namelijk te maken met flinke windstoten (Schiphol heeft zelfs vluchten geannuleerd), onweer en zelfs hagelbuien. Lekker dan.

Extra fris

Naarmate de middag vordert, nemen de buien en wind af, al blijft de bewolking wel in het hele land aanwezig. Het wordt slechts 9 tot 10 graden en door de sterke wind voelt het ook nog eens frisser aan. Een warme jas is dus geen overbodige luxe. Plaatselijk kunnen de windstoten wat langer aanhouden.

Prima weekend

Gelukkig is er ook goed nieuws, want er is wel degelijk lenteweer op komst (eíndelijk!). Eind van de week wordt het zonnig met temperaturen tot lokaal 17 graden, meldt Weeronline. Maar voordat het zover is, krijgen we dinsdag en woensdag nog te maken met de nodige bewolking en af en toe een bui.

Nóg een dip?

Vrijdag en zaterdag daarentegen worden heerlijke lentedagen. In de kustgebieden wordt het 12 graden, in het oosten stijgt het kwik tot lokaal 16 of 17 graden. De wind wordt minder af en is zwak tot matig. Hoe het daarna verder gaat, is vooralsnog onduidelijk. Draait de windrichting naar het noorden, dan wordt het kouder. Zondag is er nog wel goede kans op droog weer met zon, maar na het weekeinde neemt de kans op neerslag toe. Waarschijnlijk wordt het ook weer iets kouder.

Bron: ANP | Beeld: iStock