24/7 dat fijne vakantiegevoel: je kunt nu een onbewoond eiland kopen

Droom je ervan om op een zonnige plek te wonen en heb je graag het rijk voor jezelf? Stop dan met zoeken, want je kunt nu een onbewoond eiland kopen. Zon, zee, strand én niemand die je stoort: check!

Voor de kust van Belize (Centraal-Amerika) vind je een privé-eiland van 550 vierkante meter dat voor iets meer dan 4 ton van jou kan zijn, zo ontdekte AD. Omringd door het azuurblauwe water voelt het volgens de makelaar alsof je 24/7 op vakantie bent. Klinkt goed, toch?

Duiken

Je hoeft overigens niet bang te zijn dat je je er gaat vervelen, want het gebied ligt vlakbij het Belize Barrier Reef. Dit is een plek die ontzettend populair is onder duikers en snorkelaars, dus er is ongetwijfeld een hoop moois te zien. Daarnaast ligt 19 kilometer verderop Hopkins Village in Stann Creek, een district in het zuidoosten van het land.

Hutjes

Het handige is trouwens dat je geen eigen huis hoeft te laten bouwen op het onbewoonde eiland. Er zijn namelijk vier cabanas te vinden met elk een eigen slaapkamer, keuken en badkamer. Lijkt ons prima als privé-vakantiebestemming. Wat jij?

Bron: AD.nl | Beeld: iStock