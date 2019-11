NS schrapt spits-korting en halveert aantal abonnementen: ben jij de klos?

De NS gaat het aantal abonnementsvormen halveren en schrapt de korting tijdens de spits. De spoorwegmaatschappij zegt die stap te nemen na adviezen van reizigers en consumentenorganisaties. Komt jouw abonnement te vervallen, of loop jij voortaan jouw korting mis?

Nooit meer reizen op saldo

Met het aanpassen van het NS-aanbod wordt volgend jaar gestart. Het aantal verschillende abonnementen wordt stapsgewijs teruggebracht van 22 naar 11 en NS Flex wordt voor de meeste abonnementen standaard. Op die manier hoeven reizigers geen saldo meer vooraf op hun ov-chipkaart te zetten, maar krijgen ze aan het einde van de maand een factuur. Ook worden alle NS-abonnementen maandelijks opzegbaar.

‘Niet meer van deze tijd’

Door de toenemende drukte in de spits heeft de NS tevens besloten geen korting meer te geven tijdens piekuren. Vanaf 2021 verdwijnt de veertig procent korting tijdens de middagspits die sommige abonnementhouders nog hebben. De hoop is dat de treinen tijdens de spits leger worden en dat reizigers dus meer kans hebben op een zitplaats. Tjalling Smit van de Raad van Bestuur noemt een korting tijdens de spits “niet meer van deze tijd”. Volgens hem moet de update “meer gemak en flexibiliteit” bieden en is de NS hiermee voorbereid “op toekomstige manieren van betalen in het ov”.

Dag, korting…

Reizigersorganisatie Rover is positief over de plannen: “Door achteraf voor een reis te betalen, hoeven treinreizigers geen hoge bedragen op hun ov-chipkaart te zetten om een instapborg te betalen.” De belangenbehartiger betreurt wel het verdwijnen van de middagspitskorting van veertig procent op de Voordeelurenkaart. Dat abonnement werd sinds 2011 niet meer verkocht, maar mensen die het abonnement hadden mochten dat tot nog toe behouden.

Bron: ANP | Beeld: iStock