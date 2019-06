Tijd voor een vriendinnenavond! ‘Notting Hill’ keert terug op het witte doek

She was just a girl, standing in front of a boy. Asking him to love her. Het is hoe dan ook een van de bekendste filmzinnen ooit. We kennen ‘m natuurlijk uit ‘Notting Hill’, die inmiddels – houd je vast – twintig jaar (!) geleden voor het eerst op het witte doek verscheen. Ter ere daarvan kun je de klassieker binnenkort weer in de bios zien.

Heb je Notting Hill minstens tien keer gezien, maar blijf je keer op keer weer wegdromen bij het liefdesverhaal van William (Hugh Grant) en Anna (Julia Roberts)? Wij snappen je volkomen, en daarom zoeken wij nu alvast een gaatje in onze agenda van volgende week. Om precies te zijn: de film is vanaf 10 juni opnieuw in de bioscopen van Pathé te zien. Klik hier voor alle tijden en data.

Riskante relatie

Wanneer de nietsvermoedende William – een Britse eigenaar van een boekwinkel – per ongeluk sinaasappelsap morst op Anna Scott – ’s werelds meest beroemde en begeerde filmster – heeft het lot bepaald. De romantiek bloeit op tussen de twee, maar tegelijkertijd krijgt het koppel ook te maken met de moeilijkheden van hun riskante relatie.

