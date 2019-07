Say what? Dit is je waarschijnlijk nog nooit opgevallen aan de nuggets van McDonald’s

Iedere week is misschien veel van het goeie, maar op z’n tijd gaat er niets boven een bezoekje aan de McDonald’s. Van de lekkerste ijsjes tot de klassieke hamburger en kipnuggets: Om. Je. Vingers. Bij. Af. Te. Likken. Al die snacks heb je waarschijnlijk vaak binnen een paar minuten achter de kiezen, maar wedden dat je er – na het lezen van deze fun fact – de volgende keer langer over doet?

Dat je je volgende menu bij McDonald’s zorgvuldiger opeet, heeft alles te maken met de Chicken McNuggets. Normaal gesproken stop je ze waarschijnlijk zonder na te denken in je mond, maar bestudeer de snacks de volgende keer eens. Het grappige is namelijk dat er slechts vier verschillende soorten vormen van de nuggets bestaan. En die hebben nog namen ook.

In de frituur ermee

Er zijn meerdere redenen waarom de nuggets van McDonald’s in vier vaste vormen bestaan. Ten eerste is dit belangrijk voor de baktijd. Zo zijn ze stuk voor stuk even dik en zwaar, waardoor ze ieder even lang gebakken kunnen worden en tegelijkertijd gaar zijn. Gevalletje voedselveiligheid, dus.

Namen

Daarnaast zouden de vormpjes – genaamd Boot, Ball, Bone (voorheen Bow-Tie) en Bell – kinderen aanspreken. En voor die doelgroep zijn de Chicken McNuggets oorspronkelijk bedoeld. Er is gekozen voor vier verschillende vormen, óók met een reden. Drie vormpjes zouden volgens de bedenkers voor net te weinig variatie zorgen en vijf te veel. Logisch gevolg: vier vormpjes. Geinig, toch?

Fact: Chicken McNuggets have four shapes: The Boot, The Ball, The Bow-Tie and The Bell — McDonald’s Canada (@McDonaldsCanada) 9 juli 2014

HANG ON A MINUTE! Chicken McNuggets come in 4 different shapes. Did you know that? i didn’t know that. How did i not know that? pic.twitter.com/FSdXOQ1Ojz — Matty White (@mattyfwhite) 22 juni 2017

