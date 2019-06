Pak de tissues er maar bij: Beyoncé éindelijk te horen in nieuwe ‘Lion King’-trailer

De live action verfilming van ‘The Lion King’ komt er eindelijk bijna aan! Beyoncé heeft gisteravond nieuwe beelden vrijgegeven The Lion King waarin we voor het eerst de stem van Nala horen, die de zangeres heeft ingesproken.

Wijze raad van Queen B

In de trailer is te zien dat Nala tegen Simba zegt dat hij zijn rechtmatige plek als koning moet opeisen. Ook zien we meer beelden van de langverwachte film, die je instant kippenvel bezorgen.

Verhaal

The Lion King, één van Disney’s succesvolste animatiefilms ooit, vertelt het verhaal van Simba. De leeuwenwelp vlucht na de moord op zijn vader Mufasa voor zijn gemene oom Scar. Hij doodde zijn vader, maar schoof de schuld op Simba. Naarmate Simba opgroeit en hulp krijgt van zijn nieuwe vrienden, leert Simba dat hij niet bang moet zijn voor zijn verleden en zijn angst onder ogen moet komen.

Sterrencast

De cast van de nieuwe The Lion King is niet mis. Donald Glover heeft de stem van Simba te pakken. Bad guy Scar wordt gespeeld door Chiwetel Ejiofor en acteur en komiek Seth Rogen spreekt de stem van zwijn Pumba in. Andere (bekende) stemacteurs die in eerdere trailers al te horen waren zijn onder meer James Earl Jones (Mufasa) en Seth Rogen (Pumba). Opvallend is dat hoofdrolspeler Donald Glover tot nu toe nog niet is verschenen in de trailers en teasers.

Goede dag wel, 19 juli

Het aftellen kan nu echt beginnen, want The Lion King draait vanaf 19 juli in de bioscopen. En als je dan thuiskomt na het filmavontuur, kun je meteen gaan zitten voor het langverwachte nieuwe seizoen van déze gigantische hitserie.

Bekijk de nieuwste trailer hier:

