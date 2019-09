Komende winter gaat het vervolg op ‘Frozen’ in première. Deze gloednieuwe trailer maakt duidelijk dat Elsa en Anna een magisch mooie (en uiteraard behoorlijk gevaarlijke) reis voor de boeg hebben.

Betoverd bos

Zes jaar na de moderne Disney-klassieker Frozen keren we terug naar Arendelle. We zien hoe Elsa en Anna ooit een verhaal van hun vader te horen kregen over een betoverd bos ‘ver in het noorden’. Omdat er iets mis ging, kan niemand er meer in of uit.

Mysterieuze krachten

Nu wordt Elsa (opnieuw gespeeld door Idina Menzel) geplaagd door vreemde stemmen die meer lijken te weten over haar mysterieuze krachten. Samen met Anna, Kristoff, Olaf and Sven gaat de ijskoningin op reis om meer te ontdekken over haar bijzondere gaven. Maar de antwoorden waar ze naar op zoek is, kunnen wel eens het einde betekenen van haar koninkrijk…

Succesvolste animatiefilm ooit

Het eerste deel van Frozen verscheen in 2013 in de bioscopen en werd overladen met prijzen, waaronder twee Oscars. De Disneyfilm bracht wereldwijd ruim 1,2 miljard dollar op. Nooit eerder was een animatiefilm zo succesvol. De verwachtingen voor het vervolg zijn dan ook hooggespannen.

Uithoeken

Het langverwachte vervolg van Frozen lijkt er in alle opzichten een schepje bovenop te doen. De trailer belooft in ieder geval een epische reis die de zussen naar alle uithoeken van Arendelle zal brengen en ver daarbuiten. Voor de rest wordt er natuurlijk niet al te veel gesleuteld aan de succesformule; niet alleen de originele cast keert terug, ook staat het regisseursduo Chris Buck en Jennifer Lee weer aan het roer van dit betoverende Disney-sprookje.

Frozen 2 draait vanaf november in de bioscoop. Bekijk hieronder de magisch mooie trailer:

