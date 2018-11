Het vervolg op ‘Het Italiaanse Dorp: Ollolai’ is in Spanje: kandidaten gezocht!

Lach jij om de beunhazen uit Ik Vertrek, en het gepruts in Het Italiaanse Dorp: Ollolai? Dan kun je binnenkort laten zien hoe het wél moet in… Spanje!

Leven in de brouwerij

In Spanje en Italië zijn er genoeg dorpjes die vergrijzen, omdat jongeren werk zoeken in de stad. Schijnbaar staan ze daar te springen om een stelletje Nederlanders, die weer wat leven in de brouwerij brengen.

Euroknaller

De kandidaten kopen voor één euro een huis in een mediterraan gehucht, en proberen de omstandigheden blijvend te verbeteren. In de Italiaanse variant beleefden de kandidaten spannende avonturen als een vrolijke reidans, want je moet nu eenmaal wát. Door de onderlinge ergernissen en mislukkingen, was Het Italiaanse Dorp: Ollolai een aardige variant op hits als Ik Vertrek; RTL had er ook best wat succes mee. Tijd voor een vervolg, dus!

Het Spaanse Dorp

De nieuwe versie speelt zich af in… España! De gedachte aan zon, zee en strand dringen zich op, maar pas op! De toeristische dorpjes zijn doorgaans vrij druk en levendig, dus verwacht eerder dat je nieuwe casa omgeven is door 300 kilometer gezellige woestijn, ofzo! Als dat je niet afschrikt, dan kun je je op de site van RTL opgeven. Misschien zien we je volgend jaar terug in de Sierra!

