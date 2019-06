Getverdemme: er komt een nieuwe (extra harige) processierups naar Nederland

De eikenprocessierups heeft al voor de nodige overlast gezorgd dit jaar en het ziet er naar uit dat we voorlopig nog niet van het beestje af zijn. Het aantal eikenprocessierupsen is verdriedubbeld in vergelijking met vorig jaar en nu lijkt ook nog eens zijn extra harige broertje, de dennenprocessierups, naar Nederland te komen.

Even buurten

De dennenprocessierups komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar breidt zijn ‘leefgebied’ rap uit. Het beestje is inmiddels ook al dicht bij de Nederlandse grens gespot.

Dezelfde klachten

De dennenprocessierups leeft in dennenbomen en heeft een stuk meer brandharen dan zijn broertje. Toch is de dennenprocessierups niet gevaarlijker dan de eikenprocessierups. “Qua overlast zijn de dennenprocessierups en de eikenprocessierups hetzelfde”, zegt Henk Jans, medisch adviseur en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde. “De dennenprocessierups heeft inderdaad meer haren, maar op zo’n groot aantal maakt dat niet zoveel uit. De klachten zijn hetzelfde”, zo vertelt Jans aan Editie NL.

Weinig dennenbomen

De kans dat de dennenprocessierups ook naar Nederland komt, is volgens hem reëel. “Dat is zeker mogelijk. Maar er zijn in Limburg, Brabant en Zeeland naar mijn weten weinig plekken waar het vol staat met dennenbomen. Dus wat dat betreft is Nederland wel veilig.”

Bron: Libelle | Beeld: ANP