Dankzij deze nieuwe functie van ‘Google Maps’ verdwaal je nooit meer

Als je ergens bent waar je de weg niet goed kent, is ‘Google Maps’ je beste vriend. Maar hoe handig de app ook is, soms krijg je het alsnóg voor elkaar om te verdwalen. Als-ie zegt dat je in noordwestelijke richting moet vertrekken, bijvoorbeeld. Eh, waarheen precies? Om hier een einde aan te maken, is er een nieuwe functie toegevoegd waarvan je waarschijnlijk wilde dat-ie er al véél eerder was.

Ben je net naar links gefietst, kom je er halverwege de straat achter dat je eigenlijk naar rechts had gemoeten. Zucht. En het ergste is nog: Het. Gebeurt. Iedere. Keer. Weer. Maar vanaf nu niet meer, want Google Maps biedt nu de optie ‘Live View’.

Augmented reality

Hoe het werkt? Tik allereerst het adres in waar je naartoe wil. Belangrijk is dat het op loopafstand is, want de nieuwe functie werkt alleen als je de route instelt op ‘lopen’. Zet vervolgens de optie ‘Live Weergave’ aan en je zult zien dat je – dankzij augmented reality – heel goed kunt zien waar je bent en bovenal welke kant je op moet lopen. Té handig, toch?

Test

De functie is overigens nog niet bij iedereen beschikbaar; ‘Live View’ bevindt zich nog in de testfase. Langzaamaan wordt de nieuwe optie uitgerold, dus het is een kwestie van tijd dat je ‘m kunt gebruiken. Hopen dat het héél snel gaat, dus!

