Op je travel bucketlist: dit eiland is uitgeroepen tot mooiste vakantiestemming van Europa

Op zoek naar een last minute vakantiebestemming of wil je – ondanks dat je net geweest bent – alvast een volgende trip op de planning hebben staan? Als je nog geen bepaalde plek in gedachten hebt, zou Madeira per direct bovenaan jouw lijstje terecht moeten komen. Dit Portugese eiland is namelijk uitgeroepen tot de mooiste vakantiebestemming van Europa.

Zon, zee, strand en lekker eten: wat wil een mens nog meer? Als je dit op de mooiste plek van Europa wil doen, zou Madeira jouw volgende vakantiebestemming moeten zijn. Volgens World Travel Awards is dit namelijk dé place to be. Daarmee verslaat het Portugese eiland populaire vakantiebestemmingen als Cyprus, Kreta en Sardinië.

Lees ook

Flairs Vijf: 5x hotspots in Den Haag voor een tasty vakantie in eigen land



Bloemen

Madeira behoort misschien tot Portugal, maar het ligt best een eindje verderop: zo’n 1.000 kilometer van het vaste land. Het vulkanische eiland ligt ten hoogte van Marokko en is vooral geliefd om de prachtige natuur, het subtropische klimaat en de kleurrijke bloemen die er groeien. Het is dan ook niet heel gek dat Madeira in de volksmond ook wel ‘bloemeneiland’ genoemd wordt.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Madeira.Best (@madeira.best) op 22 Aug 2019 om 2:11 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Madeira.Best (@madeira.best) op 20 Aug 2019 om 12:17 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Madeira.Best (@madeira.best) op 9 Aug 2019 om 6:31 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Madeira.Best (@madeira.best) op 1 Aug 2019 om 5:01 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Madeira.Best (@madeira.best) op 17 Jul 2019 om 4:03 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock, Instagram