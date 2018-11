Doen: Mickeys 90ste verjaardag in kerstsfeer vieren? Op naar Parijs!

Disneyfans kunnen hun hart ophalen. Mickey Mouse is 90 geworden! Dit wordt natuurlijk gróóts gevierd in Disneyland Parijs. Een knallende kerst vieren én extra evenementen, attracties en spannende gasten tegen het lijf lopen? Willen we. Flair nam een kijkje!

Dus, 5x waarom je nu moet gaan:

1. Happy Birthday Mickey

Je Instagram draait overuren. Tijdens de 90 dagen van ‘De Grandioze Mickey Mouse Party’ is Disneyland Paris feestelijk versierd. Enorme verjaardagstaarten vol met kleuren duiken op in de vijf landen van het Disneyland Park. En natuurlijk veel Kerstmoois.

2. Kerst in Disneyland? Ja!

Niets schreeuwt ‘heerlijke kerst’ als alle mooie versiersels, lichtjes, zuurstokken en gezang als de wintermaanden in Disneyland. Zodra je binnenkomt zie je een prachtige enorme kerstboom en valt er elke dag sneeuw. Tijdens het kerstseizoen verrast de jarige job je ook nog eens met een muzikale liveshow waarin hij zelf drumt met ‘Mickey’s Christmas Big Band’.

3. Nieuwe attractie

Wist je al dat er een nieuwe attractie is? ‘Mickey’s PhilharMagic’ is een unieke attractie in Europa in 4D waarin Mickey en Donald je meenemen in de muziek van de grootste Disney klassiekers, zoals Aladdin, De Kleine Zeemeermin en The Lion King. Dit overtreft onze stoutste karaoke dromen. Wij zeggen volmondig ja!

4. Zara Larsson en andere celebs op bezoek

Wie houdt er nou niet van Mickey? Grote kans dus dat je een bekende vlogger, BN’er of spot. Wij liepen de Zweedse singersongwriter Zara Larsson, niet vies van een goed feestje, tegen het knappe lijf. Natuurlijk kwam zij ook even langs om Mickey te feliciteren. Net als presentatrice, fashion-designer en Disneyfan Nikkie Plessen.

5. Smullen en shoppen

Ben je niet vies van een lekkere (zoete) snack of mooi diner op z’n tijd? Dan heb je nu nóg een reden om een tripje naar Disneyland te boeken, want daar vind je namelijk het meest Instagramwaardige eten ooit: peperkoekmannetjes, zuurstokken en meer. Was het maar elke dag zo’n feest. En ter gelegenheid van zijn verjaardag zijn er veel nieuwe Disney modecollecties en –samenwerkingen met de hipste merken. Shoppen dus.

Inspiratie

Het kerstseizoen in Disneyland Paris is van 10 november 2018 tot en met 6 januari 2019. Thuis? Verlekker je dan sowieso aan de fijne Instagramposts op #Mickey90. Want negentig worden is toch best een prestatie! Happy birthday, Mickey! We had a blast.

Tekst: Maartje van Engelen