Michelle: ‘De Strong Viking Run is elke keer een feestje, alles kan en alles mag’

Modder, water en kindvriendelijke hindernissen. Of je nou sportief bent of helemaal niet: iedereen heeft lol tijdens de Strong Viking Run. Michelle, Marian en Annelies zijn fan van obtacle runs en doen al jaren mee met hun gezin. Geef jij je op voor Team Flair?

Michelle Weemaes (38) doet al jaren met haar man en zoons Kyano (10) en Bodhi (6) mee met de Strong Viking Run. Ze lopen zo’n 30 à 40 obstacle runs per jaar.

Schept een band

“Mijn 2 jongens vertrouwen elkaar blindelings. Als ze een hoge muur moeten beklimmen, gaat de oudste tegen de muur aan staan met zijn handen bij elkaar, zodat hij de jongste omhoog kan helpen. Het is zo schattig om te zien hoe ze tijdens de Run ook vaak elkaars hand vastpakken.

Wij doen zo’n 30 à 40 obstacle runs per jaar, al vanaf dat de kinderen heel klein waren. Mijn man was al fanatiek hardloper en kreeg de tip om eens mee te doen met zo’n run. Wij stonden altijd langs de kant om hem aan te moedigen. De kinderen waren niet meer te houden, zó graag wilden ze meedoen. Dat mag vanaf 5 jaar. Onze jongste ging al snel vliegend door de lucht op de monkey bar (obstakel in de Viking Run, red.).

Plezier is het belangrijkste

Lol is voor ons heel belangrijk. Sommige families willen graag een bepaalde tijd lopen, wij doen rustig 2 uur over 5 kilometer. Zoals laatst, toen we een moddergevecht begonnen met z’n vieren. We hebben zo gelachen! Als we een obstakel leuk vinden, doen we ‘m gerust nog een paar keer. Dat maakt het ook zo’n feestje: alles kan en mag. En wil je iets níét doen? Ook dat is prima.

‘Als je samen een team vormt, kun je tegenslagen beter aan’

Mijn man en ik sporten veel. Zelf loop ik 3 keer per week hard en 2 keer per week doe ik aan krachttraining. Ook met de kinderen rennen we vaak, dat vinden ze heerlijk. In onze tuin hebben we een klimmuur en een trapeze. Kyano en Bodhi bereiden zich dus spelenderwijs op runs voor. Weer of geen weer: ze zijn altijd buiten.

Wat wij de kinderen willen meegeven, is dat het leven ook obstakels kent, maar dat dat niet betekent dat ze onoverwinnelijk zijn. Als je samen een team vormt, kun je tegenslagen beter aan. En dat leren ze nu al tijdens de Strong Viking Run.”

