Zien: dit café is bestempeld als meest Instagrammable hotspot ter wereld

Zoek jij je de restaurantjes die je bezoekt het liefst uit op hoe Instagrammable het eruit ziet? En zet je met name maar wat graag al het lekkers dat je bestelt op de foto? Dan is dit dé tip voor jou. Je moet er alleen wél een tripje naar de andere kant van de wereld voor over hebben, want de meest fotogenieke hotspot vind je in Sydney.

Als er een trip naar Sydney op de planning staat, hoort een bezoekje aan Speedos Café op jouw lijstje thuis. Deze hotspot is onlangs namelijk benoemd tot de meest Instagrammable plek ter wereld, door de reiswebsite Big Seven Travel.

Kleurrijk

Speedos Café ligt op steenworp afstand van het welbekende Bondi Beach en is een tentje dat slechts plek heeft voor zo’n 50 gasten. “Met zijn gevarieerde keuken, kleurrijke gerechten en prachtige uitzichten op Bondi is Speedos een echte vondst”, schrijft de website. “Ze serveren het mooiste eten dat je ooit zal zien. De explosie van kleur in een simpel gerecht zoals pannenkoeken is adembenemend.”

Dankbaar

Het is de eigenaren van Speedos Café niet ontgaan dat ze de prijs hebben gewonnen. “We hebben het beste team van de hele wereld en we bedanken ook onze klanten. Zonder hen zouden we dit niet kunnen doen.”

Lees ook

Flairs Vijf: 5x Amsterdamse adresjes voor een smakelijke vakantie in eigen land



Yum

Eén ding is zeker: een blik op het Instagramaccount van de hotspot maakt in één klap hongerig. Kijk zelf maar. Wedden dat je haast alleen hiervoor al een reis wil boeken?

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Speedos Cafe (@speedoscafe) op 2 Aug 2019 om 1:30 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: GVA.be | Beeld ter illustratie: Unsplash, Instagram