Yum: McDonald’s heeft een nieuwe snack en die wil je nú eten

Snackfanaten, opgelet! Ken jij de hele menukaart van McDonald’s uit je hoofd en kun je nooit kiezen omdat je letterlijk álles lekker vindt? Des te meer reden om alles uit je handen te laten vallen en nu nog een bezoekje aan de fastfoodketen te brengen. Er is namelijk een nieuwe lekkernij toegevoegd aan het assortiment. We’re lovin’ it.

Bij McDonald’s kun je vanaf nu terecht voor een Sharebox, een doosje met meerdere snacks. We gokken dat de keten deze heeft opgenomen in het assortiment in verband met het WK vrouwenvoetbal dat eraan komt. Zodat je van de wedstrijden kunt genieten met een lekker bittergarnituurtje on the side.

Nieuw happie

Wat er allemaal in zit? Houd je vast. McDonald’s verkoopt sinds de komst van deze Sharebox nu ook… kaassoufflés! Deze zitten in een doosje met een aantal Chicken McNuggets en Homestyle Chicken Tenders. Mmm… wij gaan as we speak nog een sprintje trekken naar de dichtstbijzijnde vestiging!

