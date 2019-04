Snackfeestje: 5x McDonald’s-hacks die we nodig hebben in ons leven

We eten het liefst de hele dag kipnuggets en cheeseburgers, maar helaas zijn we dan binnen een paar weken tonnetje rond. Daarom moet de keer dat je wél besluit om door de drive te gaan, of natuurlijk lekker binnen gaat zitten, helemaal top zijn. Daarom zetten wij vijf hacks van medewerkers op een rij, waarmee jij jouw snack-ervaring naar een hoger niveau tilt.

1. Bye bye slappe frietjes

Je kent het wel, je krijgt je bestelling en de frietjes zijn wat slap en heel zout. Wanneer je deze zonder zout besteld, worden ze altijd vers gebakken. En vind je die verse frietjes toch lekkerder mét zout? No worries, je kunt gewoon een zakje zout in het restaurant pakken bij de rietjes en servetjes.

2. Altijd een verse maaltijd

Nu we toch bezig zijn; we verwachten natuurlijk eigenlijk helemaal geen slap eten. Vraag dus bij het doorgeven van je bestelling of de bestelling vers gemaakt kan worden. Wanneer de klant dit vraagt, zijn de medewerkers verplicht om dit te doen.

3. En dan nog één

Nog een tip om een verse maaltijd te bemachtigen is in de vroege of late uren een bezoek brengen aan McDonald’s. Dan wordt namelijk de keuken schoongemaakt en moet het eten dus vers worden gemaakt.

4. Aan de wandel

Sommige McDonald’s filialen sluiten het restaurant eerder dan de McDrive. Wanneer het restaurant open is, mag je niet lopend door de McDrive. Maar als het restaurant gesloten is, mag dat wel. Zo scoor jij dus toch je BigMac.

5. McDrive, ik kies jou

Als je door de McDrive rijdt (of loopt), krijg je je bestelling ook nog eens eerder. Daar word namelijk getimed hoe lang het duurt voordat de klant zijn bestelling krijgt. De medewerkers helpen die klanten dus eerder dan in het restaurant.

