Dubbel checken: bij deze luchtvaartmaatschappij mag jouw MacBook niet mee in de handbagage

Nog even snel wat werk afmaken (foei), series kijken of na al die jaren in alle rust aan je eigen boek beginnen. Een laptop mee in het vliegtuig is helemaal zo gek nog niet. Het is alleen wél belangrijk om van tevoren te checken of-ie mee mag, want niet bij alle luchtvaartmaatschappijen mag jouw MacBook mee in de handbagage.

Geen paniek: het gaat niet om alle edities van Apple. Easyjet verbiedt namelijk alleen laptops die tussen september 2015 en februari 2017 zijn aangekocht. Omdat deze modellen mogelijk een defecte batterij kunnen bevatten, neemt de budgettopper het zekere voor het onzekere. Let wel, je mag ‘m dus wel meenemen, maar niet opladen of aanzetten aan boord.

Verbod

Waarom dit verbod? Nou volgens een statement op de website is deze regel ingesteld na aanleiding van een rapport van het European Unian Aviation Safety Agency (EASA). Te lezen is: “In het licht van de recente EASA-richtlijnen worden klanten geadviseerd geen 15-inch Macbook Pro-toestellen die in de periode van september 2015 en februari 2017 zijn aangekocht aan te zetten of op te laden tijdens de vlucht. Als zo’n toestel meegnomen wordt, moet de passagier het uitschakelen.”

Sancties

Sterker nog, hieruit blijkt ook dat luchtvaartmaatschappijen sancties opgelegd kunnen krijgen als deze apparaten wel aan boord worden toegestaan. Je hoeft niet meteen al je spaargeld opzij te gaan zetten voor een nieuwe variant, want het gaat slechts om een beperkt aantal serienummers. En Apple is de beroerdste niet: het bedrijf heeft aangeboden om de batterijen van deze genoemde toestellen gratis (!) te vervangen. Even checken, dus?

Bron: VIVA.nl | Beeld: Unsplash