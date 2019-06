Moét je naartoe: ‘Love Actually in Concert’ komt naar Nederland

Sorry als we je het gevoel geven dat je ‘oud’ bent, maar inmiddels is het alweer zestien jaar geleden dat ‘Love Actually’ op het witte doek verscheen. Zes-tien. Jaar. Is het na al die tijd nog altijd een van jouw favoriete romcoms? Dan wordt november jouw maand.

In het najaar van 2019 kunnen we ons namelijk opmaken voor Love Actually in Concert, na het grote succes ervan in Engeland. In vijf steden door heel Nederland wordt de romantische komedie op HD-scherm vertoond, onder begeleiding van het ruim vijftigkoppige Noordpool Orkest.

Opwarmertje voor kerst

Zoals je kunt raden, belooft het één groot spektakel te worden. Jump op vol volume, All You Need Is Love gespeeld door een bigband met strijkers en blazers: dit alleen klinkt al als muziek in de oren, right? De concerten vinden in november plaats, perfect in aanloop naar de feestelijke decembermaand.

Dit zijn alle speeldata op een rij:

Maandag 18 november Muziekgebouw, Eindhoven

Dinsdag 19 november Concertgebouw, Amsterdam

Woensdag 20 november MartiniPlaza, Groningen

Donderdag 21 november De Doelen, Rotterdam

Zondag 24 november De Vereeniging, Nijmegen

Dit wíl je gewoon niet missen, toch? Snappen we. Dat worden als de wiedeweerga bestellen! En tot die tijd doen we het met de trailer van de film:

