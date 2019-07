Live action-mania: bekijk de eerste trailer van de remake van Disney’s ‘Mulan’

Dit jaar verschijnt de ene na de andere Disney-klassieker in een nieuw jasje op het witte doek. ‘Dumbo’, ‘Aladdin’, ‘The Lion King’, en er zitten er nog heel wat in de pijplijn. Ook van de tekenfilm ‘Mulan’ komt een live-action remake en vandaag zijn er eindelijk de eerste beelden.

Prachtig verhaal

Mulan (1998) spreekt nog altijd tot de verbeelding. Het verhaal over een meisje dat haar vaders plek in ’t Chinese leger overneemt, en zich vermomt als man, is een echte classic. In de eerste trailer ziet de Chinese krijgslegende er heel tof uit en wordt duidelijk dat Disney de Oosterse wereld wonderbaarlijk mooi tot leven brengt.

Wat weten we over Mulan 2.0?

Chinese grootheid Yifei Liu (Once Upon a Time) kruipt in de huid van Mulan. Helaas moeten we het in deze remake zónder de iconische meezingers als I’ll Make A Man Out Of You doen. Naast nummers, ontbreekt volgens geruchten ook Mushu. Het beschermdraakje met de stem van Eddie Murphy zou in deze remake plaats moeten maken voor één of andere feniks. Wat we wél krijgen? Chinese gevechtskunstenaars Donnie Yen en Jet Li samen in één film.

Mulan draait vanaf 27 maart 2020 in de bioscoop. Bekijk de trailer in onderstaande video: