Had jij dit door? Er zit een ‘echt’ beeld verstopt in de nieuwe ‘Lion King’-film

In slechts twaalf dagen heeft de live action-versie van ‘The Lion King’ in Nederland al meer dan één miljoen bezoekers getrokken – een record. Grote kans dus dat ook jij ‘m al op het witte doek hebt gezien. De kans dat jij dít speciale detail in de film hebt gespot, schatten we echter iets kleiner in…

Echt beeld tussen animatie

Hoewel de film volledig geanimeerd is, blijkt er toch één echt beeld in verstopt te zitten. Dat heeft regisseur Jon Favreau onthuld op Instagram. Volgens hem zijn 1490 opnamen met de computer gemaakt door animators en CG-artiesten. Ze hebben er echter één shot in verwerkt dat ze zelf gefilmd hebben in Afrika en waar geen CGI-techniek aan te pas is gekomen.

Lees ook

Smaak te pakken na ‘The Lion King’? Deze Disney live-action remakes komen er nog aan

Naaaaaaaaaants ingonyama!

Het gaat om het allereerste beeld van de film; de zonsopgang boven de prachtige savanne, begeleid door de legendarische eerste kreten van het lied The Circle of Life. Waarom? “Gewoon om te zien of iemand het zou merken”, aldus de regisseur.

Hilarische samenvatting

Nu je er toch bent, willen we je een komisch filmpje niet onthouden. De Nederlandse animator Cas van de Pol maakte een hilarische korte versie van de film, The Lion King in twee minuten, en dat wil je even zien:

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Libelle, Superguide | Beeld: Still