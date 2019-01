Het feestje is compleet: dit is de volledige line-up van ‘Vrienden van Amstel Live’

We hoeven niet langer meer te wachten, want vanavond gaat dan eindelijk weer de eerste show van ‘Vrienden van Amstel Live’ van start. Al een paar namen werden eerder bekend gemaakt, maar met de onthulling van de laatste artiesten kan het feestje pas echt beginnen!

En ook tijdens de 21ste editie van het muziekfestijn is het genieten geblazen. Al bekend was dat Maan, Anouk, DI-RECT, Jeroen van Koningsbrugge, Kraantje Pappie, Miss Montreal, Nick & Simon en Ronnie Flex op het podium kwamen te staan. Daar werden begin deze week De Dijk, Sunnery James & Ryan Marciano, Lil Kleine, André Hazes aan toegevoegd.

Laatste namen

En nu zijn dan ook de laatste namen bekend, waardoor de line-up compleet is! Ook Xander de Buisonjé, Chef’Special, Thomas Acda, Guus Meeuwis, Lee Towers, Frenna, Wulf, Joris Rasenberg, Glennis Grace en Marco Borsato zullen Ahoy weer compleet op de kop zetten.

Volgen

Alle concerten – die op 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 en 26 januari 2019 plaatsvinden in Ahoy Rotterdam – zijn uitverkocht. Ben je er niet bij? Dan kun je op 17, 21, 23 en 24 januari de show live volgen dankzij Coen en Sander op Radio 538. ‘Vrienden van Amstel LIVE’ op beeld zien? Noteer dan 2 februari in je agenda, want dan is om 20.00 uur de registratie ervan te zien op SBS6!

Beeld: ANP