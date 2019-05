Als je het ons vraagt, kan de zomer in Nederland niet snel genoeg beginnen. We kunnen niet wachten tot we weer kunnen picknicken in het park, tot in de late uurtjes in de tuin kunnen kletsen én natuurlijk het zwembad in kunnen plonzen op de echt tropische dagen. En dat laatste wordt nóg leuker met het badeiland dat je deze weer bij Lidl scoort.

Van unicorns tot flamingo’s en andere opblaasdieren: in het zwembad en de zee zijn ze onmisbaar. En ook op Instagram stelen ze ieder jaar weer de show. Vind je alleen dat je er altijd best diep voor in de buidel moet tasten en lijkt het je een stuk gezelliger om met al je vriendinnen tegelijk op een pool float te vertoeven? Dan moet je donderdag als de wiedeweerga naar de website van de budgetsupermarkt snellen.

Met z’n allen

Vanaf 23 mei vind je in de online schappen van Lidl een XXL-unicorn-eiland dat groot genoeg is om met z’n zessen te delen. Er zitten vijf handgrepen op en je kunt ‘m gemakkelijk aanleggen, en ook is er gedacht aan het feit dat je extra goed gehydrateerd moet blijven bij mooi weer. Het badeiland bevat namelijk acht drankjeshouders én een flessenkoeler, dus dan kan die fles wijn – eh, water – óók gewoon mee tijdens het dobberen. Klinkt fantastisch, toch? Zet een melding in je telefoon en bestel dat ding voor een bedrag van 169 euro. Ga je in de zomer zéker geen spijt van krijgen!

Beeld: iStock, Lidl