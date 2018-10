Lezersdilemma: ‘Trouwen in Vegas?’

Elke week plaatsen we een dilemma op Facebook, omdat we benieuwd zijn hoe jullie over bepaalde stellingen denken. Deze week: de 31-jarige Mieke, die ten huwelijk gevraagd is door haar geliefde Dennis.

Voor even was Mieke de gelukkigste vrouw op aarde: haar grote liefde was op zijn knieën gegaan. Maar toen begon de ellende. Het stel wil namelijk graag trouwen in Barcelona, maar vrienden klagen over de ticketprijzen en het verre reizen, daarnaast doet Miekes schoonmoeder moeilijk over de trouwlocatie. Het liefst zou Mieke alles afblazen en het vliegtuig pakken naar Las Vegas, om daar in het huwelijksbootje te stappen. Ze vraagt zich af of ze dat kan maken.

Jolanda: Het is jullie dag, dus jullie moeten doen wat jullie willen. Maar dat vrienden mopperen over te dure tickets, snap ik. Jij kan niet in hun portemonnee kijken. En verplichten om een duur ticket te kopen, kan je dus niet. Dan moet je accepteren dat niet iedereen komt of jullie moeten de tickets betalen.

Monique: Ja natuurlijk! En sowieso niet iedereen kan tickets betalen… al waren jullie mn beste vrienden: een ticket kopen voor een bruiloft?? Ik vind dat je dát juist niet kunt maken…

Lonneke: Ik kan die vrienden wel snappen. Je kan niet in hun portemonnee kijken en verwachten dat ze naar Barcelona komen voor jullie trouwdag. Desalniettemin moeten jullie op jullie dag doen wat jullie willen… dus als jullie naar Vegas willen: gaan!

Coby: Kies uit twee opties: ga naar Las Vegas en trouw met elkaar, en organiseer terug thuis een afterparty of trouw in Nederland en doe een knalfeest met de mensen die Spanje toch net te ver/duur vinden. En maak de huwelijksreis die jullie willen.

Harriët: Ik zou haar zeggen hoe je erover denkt. En als dat niet helpt inderdaad naar Vegas vliegen. Het is jullie dag, niet de hare.

Anita: Veel verschillende meningen, maar juist doen wat voor júllie goed voelt. Het is jullie dag, en je trouwt niet voor iemand anders z’n plezier! Wij zijn in Italië getrouwd, en daar waren vrienden en familie bij, maar er zijn ook mensen geweest die niet wilden komen. Dat is wat het is. Je nodigt ze uit, je verplicht ze niet toch?! En het argument, je geeft al een groot cadeau en dan verplicht je ook nog tickets te kopen? Heel vaak zie je juist bij dit soort bruiloften dat de aanwezigheid al als cadeau wordt beschouwd. Kortom, doe wat voor júllie de ultieme dag zou zijn!

