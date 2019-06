Verscholen strandjes, prachtige heuvels, idyllische B&B’s: dit zijn ze, de allerleukste tips voor Sardinië.

Liefhebbers van wijn hebben de tijd van hun leven bij Vigne Surrau, een van de mooiste wijngaarden en gelegen aan de Smaragdkust in het noorden. Hier kun je de heerlijkste wijnen drinken of een wandeling maken door de Insta-waardige wijngaarden.

Een knus restaurant aan de noordkust, waar je prima met kinderen kunt eten. Het personeel is er relaxed, er is genoeg groen om rond te rennen en op de kaart vind je zowel pizza’s als fruits de mer. Bonus: het adembenemende uitzicht op zee en de witte Sardijnse wijn Vermentino di Sardegna.

Op de Piazza Costituzione in Cagliari zit het oudste caffè van Sardinië, alleen daarom al een bezoek waard. Bestel er un caffè al vetro, espresso in een glaasje. Of ga voor un caffè corretto, espresso met een scheutje likeur, waarbij je de keus voor het sterke drankje aan de barista overlaat.

You can’t really go wrong with pizza, maar je kunt het wel éxtra goed doen. En dat hebben ze hier begrepen. Voor de pizza-haters, zo die al bestaan: Tipico serveert ook smakelijke pasta’s.

Op een binnenplein aan de Via del Pozzo in het stadje Bosa (aan de westkust) ligt deze knusse culi-hotspot, met op de kaart typisch Sardijnse gerechten. Het restaurant is gezellig warm aangekleed, soms is er livemuziek, la mama van Locanda di Corte is immer vriendelijk en goed in kokkerellen, maar het is de combinatie van dit alles die ervoor zorgt dat je terugkomt.

Wil je weten waar je kan overnachten en wat er te doen is op Sardinië? Dat lees je in Flair 25. Deze editie ligt vanaf 19 juni in de winkels. Wil je ‘m liever laten bezorgen? Bestellen kan hier.

