‘Love Actually’, move over! Deze nieuwe kerstfilm wordt je liefste lievelings

Het is pas augustus, maar door de eerste trailer van dé nieuwe romcom Last Christmas komen de kerstsferen al weer véél te dichtbij. Game of Thrones-megaster Emilia Clarke en Crazy Rich Asians-hunk Henry Golding spelen de hoofdrollen.

George Michael

Last Christmas is – je raadt het nooit – gebaseerd op de gelijknamige hit van Wham! George Michael gaf voor zijn dood nog toestemming voor de naam van deze Love Actually-killer in spe. Emma Thompson, over Love Actually gesproken, speelt een grote rol in Last Christmas én schreef het script. Tof!

Waar gaat ‘Last Christmas’ over?

Deze nu al heerlijke feelgood-film draait om zuipschuit Kate (Emilia) die haar leven niet bepaald op de rails krijgt. Tot overmaat van ramp krijgt ze een baantje als hulp-elfje in een of andere duffe Londense kerstwinkel. Hier ontmoet ze per toeval goedzak Tom (Golding) – een man die haar leven opeens aan alle kanten opfleurt. Niet zo origineel, maar dat zijn de tien allerbeste kerstfilms ooit óók niet. Het gaat tenslotte om het ‘kerstgevoel’ en dat is hier dik in orde.

Leven na ‘Game of Thrones’

In Last Christmas zien we Emilia Clarke in haar eerste grote rol na Game of Thrones. Eindelijk, zal ze vast denken. Wellicht is ze ook wel een beetje klaar met de Khaleesi-associatie na het volgens vele fans ‘desastreuze’ laatste seizoen. En dat ze óók geweldig is in romantische komedies wisten we al; met de film Me Before You stal ze onze harten massaal. Is het al december?

