Yum, het is weer tijd voor foodfestivals! Hier vind je de leukste op een rij

De zon is hier! En bij iedereen beginnen de zomergevoelens te kriebelen: het is tijd om weer naar buiten te gaan, het voorjaar te vieren (én de zomer in te luiden). Hoe? Door naar een foodfestival te gaan. Met vrienden, familie? Of gewoon beide.

Wij hebben de leukste voor je op een rijtje gezet. Thank us later!

30 mei t/m 2 juni | Foodtruck Festival TREK | Diverse locaties in Nederland

Festival TREK is het grootste rondreizende foodfestival van Nederland en viert deze zomer de zesde editie in de acht grootste en mooiste stadsparken van het land! De eerste twee edities in Rotterdam en Maastricht zijn al geweest, maar de karavaan trekt nog door naar Nijmegen, Utrecht, Enschede, ‘s-Hertogenbosch, Amsterdam en Den Haag. De eerstvolgende editie is in het Hunnerpark in Nijmegen. Zorg dat je erbij bent!

25 en 26 mei | Amsterdam Pizza Festival | Rembrandtpark

Zei er iemand pizza? De briljante organisatoren van het Amsterdam Pizza Festival hebben een gat in de markt gevonden. Op het festival voor het hele gezin waan je jezelf in Zuid-Europa met overheerlijke pizza’s en mooie wijnen. Pizza party!

24 t/m 27 mei | Chefs at the Parc | Parc Broekhuizen

Dit foodfestival is voor de échte fijnproevers. Sterrenchefs van over heel de wereld steken de koppen bij elkaar om vier prachtige diners en twee speciale lunches te creëren. Proef deze once in a lifetime gerechten door te reserveren via de website. Dit is je kans om in een sterren ‘restaurant’ te eten. Gaan dus. Lees ook

Yes! Center Parcs opent het grootste waterparcours met 100+ hindernissen

29 mei t/m 2 juni | Rollende keukens | Westergasfabriek

Als echte food lover kan je de Rollende Keukens niet aan je voorbij laten rollen. Van 29 mei tot en met 2 juni vind alweer de twaalfde (!) editie plaats van dit ware eetfestijn. De Westergasfabriek wordt voor hét outdoor eetevent van Amsterdam overspoeld met creatieve gerechten, swingende live muziek en een biertap die gewend is overuren te maken. Toegang is gratis, de vraag is alleen: met wie ga jij rollend naar huis? 31 mei t/m 2 juni | Taste of Amsterdam | Amstelpark

Op Taste of Amsterdam kan je uit eten bij de beste en leukste restaurants uit Amsterdam en omgeving. De restaurants serveren een verkleinde versie van de heerlijke gerechten uit hun keukens, zodat je niet alleen kunt genieten van één of twee gerechten, maar van meerdere gerechten van verschillende restaurants. Je wil tenslotte zoveel mogelijk proeven, toch? 7 t/m 10 juni | Cuisine Machine | Vlissingse Lasloods Cuisine Machine is het grootste gratis culinaire carnaval van Zuidwest-Nederland. Tijdens het Pinksterweekend verzamelen tientallen foodtrucks, eetkraampjes, muziek, barretjes stof, chaos, gedoe en veel rare verrassinkjes zich in de Vlissingse Lasloods. Het belooft een feestje te worden! 7 t/m 10 juni | Lepeltje Lepeltje | Burgemeester Brouwerplantsoen Amersfoort Een prachtig groen stadspark, live-muziek, kwaliteitseten en een mooie-dingen-markt. Wat wil je nog meer? De mobiele keukens brengen voor iedereen genoeg opties, of je nu van klassieke gerechten houdt of klaar bent voor een meer creatieve kost. Lepeltje Lepeltje heeft nog meer edities in onder andere Eindhoven, Utrecht en Zwolle. Take your pick!