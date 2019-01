Yum: hier eet je volgens kenners de lekkerste hamburger van Nederland

Kun je jou ’s nachts wakker maken voor lekkere, sappige hamburger en loopt het water je alleen bij de gedachte eraan al in de mond? Dan moet je binnenkort zeker een bezoekje brengen aan Arnhem.

In de Gelderse hoofdstad vind je Iveau Burgers & Wijnbar, de hotspot waar Laurentz Craane in de keuken staat. Hij heeft voor de derde keer een prijs in de wacht gesleept met een hamburger die hij heeft bereid.

Unieke combi

Met zijn Angry Angus burger is Craane bekroond tot tophamburgerbakker. Wat de jury van Stichting Lekkerste Wedstrijden zo verrassend vonden? De kok had het simpele blaadje sla en het plakje tomaat vervangen door knapperige groenten, wat voor extra frisheid zorgde. Daarnaast zat er pulled pork op het broodje én bevatte de hamburger ingelegde augurk in mangozuur als dressing. Volgens de kenners een ‘unieke combinatie’.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock