Wil je naartoe: er komt nu ook een concertversie van ‘La La Land’

Heb jij de heerlijke film ‘La La Land’ al tig keer gezien maar wil je ‘m eens op een nieuwe manier beleven? Je zou zeggen dat het er niet meer in zit, maar in het nieuwe jaar kan het tóch. Binnenkort kijk je de hit – met Ryan Gosling en Emma Stone in de hoofdrol – met live soundtracks, gespeeld door een 71-koppig (!) orkest. Hoe tof is dat?

Na het succes van Love Actually in Concert steekt de organisatie van Cinema in Concert nu ook La La Land in een nieuw jasje. In mei 2020 wordt de musical driemaal op HD-scherm getoond, in drie steden in Nederland. Onder begeleiding van het Noordpool Orkest, bestaande uit meer dan zeventig musici.

Jazz

In de film hoorden we acteur Ryan Gosling al zeggen: “You can’t just hear jazz, you have to see it”, en juist dat maakt de live-uitvoering van La La Land zo bijzonder. Je wordt volledig ondergedompeld in de wereld van jazz en opnieuw wordt bewezen dat het genre musical verre van stoffig of oubollig is.

Alle speeldata op een rij

Benieuwd of het Noordpool Orkest ook bij jou in de buurt neerstrijkt voor La La Land in Concert? Dit zijn de drie speeldata:

1 mei 2020 | La La Land – World Forum, Den Haag

3 mei 2020 | La La Land – De Doelen, Rotterdam

5 mei 2020 | La La Land – Concertgebouw, Amsterdam

Trailer

Dit wíl je gewoon niet missen, toch? Snappen we. Dat worden als de wiedeweerga bestellen! Je scoort al een kaartje vanaf 49 euro. En tot die tijd doen we het met de trailer van de film:

Beeld: Universal