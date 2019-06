Doen! Ontdek je inner Tokio, Helsinki of El Professor in deze ‘La Casa de Papel’-escape room

Op een verlaten industrieterrein aan de rand van het Utrechtse centrum rijden we een aantal rondjes. Het moet hier toch ergens zijn? De schemering valt, onze ogen speuren de weg af, de raadselachtige twijfels slaan toe. Hebben we het juiste adres wel? We checken nogmaals, maar echt, het moet hier ergens zijn. Totdat we opeens een pijlbord zien dat ons de weg wijst. Escape game in ‘La Casa de Papel’-stijl: here we come.

‘La Casa de Papel’ Escape Game

Het speuren naar VR Escape Room Time draagt helemaal bij aan de gezonde spanning die ons te wachten staat. Want wat is het dat we gaan doen? We gaan een escape game spelen in de stijl van de Spaanse successerie La Casa de Papel. ‘In de stijl van’ kun je overigens net zo goed vervangen door ‘op de set van.’ Want het mag gezegd worden: door het decor – dat een exacte kopie is van de bibliotheek van de Koninklijke Munt – waan je je direct op de set van El Professor en zijn pupillen. Of komen Tokio, Berlín en Helsinki zometeen binnenlopen..?

Virtual Reality

Maar dat is nog niet alles: bij Virtual Reality Escape Room Time in Utrecht krijg je er een tweede werelddimensie bij. Voor ieder team is er namelijk ook een virtual reality bril beschikbaar. En als je dacht dat de bibliotheek al zo goed is nagebootst, wait for it. De wereld die schuilgaat achter de bril is pas écht akelig realistisch. ‘Casa de Papel, ik ben in je’ is nog nooit zo accuraat geweest ;-).

Communicatie is key

Overbodig om te zeggen dat La Casa de Papel + escape game + virtual reality = win-win-win is. Het spel is namelijk niet alleen leuk voor alle fans van de serie, maar ook voor de niet-fans die van hints en mysteries houden. Je moet continu schakelen tussen de raadsels in de bibliotheek en de enigma’s in de virtuele wereld. Dat is vaak hilarisch, soms lastig en bovenal gewoon heel leuk. Communicatie is dus key, zou El Professor zeggen.

Het uiteindelijke doel is het kraken van de kluis, want hey, daar vind je stapels met cash. Let wel op. Net als in de serie blijft het uitkijken geblazen, want de politie zit je op je hielen.



Plannen, maar!

Moet jij binnenkort een teamuitje plannen, is je beste vriendin helemaal fan van La Casa de Papel of heb je zin in een leuk avontuur met familie en vrienden? Boek deze escape game dan direct via deze link. Het spel wordt gespeeld in groepen van minimaal zes en maximaal 36 personen.Wij hebben ‘m voor je getest en echt: het was een pracht avontuur.

Voor de liefhebber van La Casa de Papel: op 19 juli verschijnt seizoen drie van de hitserie op Netflix. Bekijk hieronder de bloedstollende trailer van het nieuwste seizoen: