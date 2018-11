Dít moeten we proeven! Deze nieuwe kroket is alleen voor echte zoetekauwen

Naast de traditionele kroket gevuld met rundvlees, kennen we inmiddels ook de garnalenkroket, kaaskroket en zelfs een kroket gevuld met zuurkool. Heerlijk, maar de Frietboutique vond het tijd voor iets nieuws. Iets zóets.

Choc-krok

Bij deze frietzaak haal je tegenwoordig een heuse choco-kroket, choc-krok genaamd. De kroket is samen met banketbakker Anton de Heer van Banketbakkerij H. van der Heyden ontwikkeld.

Chocolademelk

In plaats van bouillon, gaat er chocolademelk in de kroket, plus een snufje rode peper voor de pit. Hup, in de frituur en ja hoor, je hebt een chocoladekroket. Wij denken bij een kroket vooral aan een hartige hap, maar zijn wel heel erg benieuwd naar deze snackklassieker in een nieuw jasje.

Durf jij het aan? Je vindt de Frietboutique in Rotterdam en Amsterdam.

