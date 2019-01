Hoe leuk: nu ook de kleinste kroeg bij ‘Vrienden van Amstel Live’

De ‘Vrienden van Amstel Live’ staat natuurlijk bekend als de grootste en gezelligste kroeg van Nederland. Maar het feest wordt nóg groter de komende dagen. Ook de kleinste kroeg van Nederland zal namelijk de deuren open.

Nick en Simon zijn ook dit jaar weer de presentatoren van de megashow Vrienden van Amstel Live. Maar Jeroen van Koningsbrugge en Roel van Velzen willen ook wel eens een keer op die plek staan. Zij hebben daarom een eigen kroeg gebouwd, de kleinste kroeg van Nederland, waar onder meer verrassingsoptredens worden gehouden.

Heel gezellig

De kleinste kroeg, wat een omgebouwde trailer is, staat op het voorterrein van Ahoy. Er passen een handjevol mensen in. Maar dat kan juist ook heel gezellig zijn, zegt Thom Ligthart van Amstel voor de camera van het ANP. ‘Wat wij vanuit Amstel belangrijk vinden is dat, of je nou in de grootste kroeg of de kleinste kroeg staat, je het met elkaar gezellig maakt . Daarom maakt het niet uit of je met 13.000 man met de beste artiesten van Nederland in de kroeg staat, of dat je misschien vrijdagmiddag bij jou om de hoek een biertje drinkt met vrienden. Het kan met zes mensen ook gezellig zijn.’

Pianobar

Ligthart vertelt dat in de kleinste kroeg dingen zijn nagebouwd van Vrienden van Amstel Live. Ook is de pianobar, een vast onderdeel in de Vrienden-show, uit de archiefkast gehaald. ‘Daar zal vast nog wel een liedje op gespeeld worden.’

Bron: ANP | Beeld: ANP