De kans is groot dat je al dagen druk bezig bent met de voorbereidingen voor kerst. Na de drukke dagen toe aan een beetje ontspanning en quality time met je partner, beste vriendin of gezin? Ga er dan een dagje op uit en bezoek een van de vele schaatsbanen in Nederland.



Leukste schaatsbanen Nederland

Denk je aan de winter, dan denk je natuurlijk aan schaatsen. Hoewel het er dit jaar helaas niet in zit om op natuurijs een rondje te doen, zijn er gelukkig wel een hoop schaatsbanen in Nederland waar je je hart kunt ophalen. Een grote mok warme chocolademelk met slagroom (óf gewoon glühwein) toe, en je dag is compleet. Flair zet de leukste schaatsbanen van het land voor je op een rij:

1. Schaatsbaan Rotterdam

In Rotterdam wordt schaatsen extra leuk, zéker voor de kleintjes. Iedere dag in de kerstvakantie staat namelijk de regenboogverlichting aan. Hoe tof is dat? Ook op de kerstdagen zelf hoef je niet op de bank te blijven zitten, want dan is Schaatsbaan Rotterdam gewoon open. Geen tijd in de kerstvakantie? Geen zorgen, je kunt er nog het ijs op t/m 28 februari 2020. Let op: als je na de kerstvakantie komt maar wél onder de regenboog wil schaatsen, moet je op een vrijdag, zaterdag of zondag komen. Alleen op die dagen gaat vanaf 16.00 uur de kleurrijke verlichting aan.

2. Ice Amsterdam

Het is misschien dan wel een onwijs drukke plek, maar dat mag de pret niet drukken: het Museumplein in Amsterdam. Nog tot en met 2 februari 2020 is het de locatie voor Ice Amsterdam, waar je de nodige rondjes kunt schaatsen achter het Rijksmuseum. De uitgelezen kans voor een compleet dagje uit dus; plak je er gewoon nog een museumbezoekje aan vast.

3. Openluchtmuseum Arnhem

Ook in Arnhem kun je het ijs op tijdens de kerstvakantie. Bij het Openluchtmuseum staat namelijk een tijdelijke – en zeer sfeervolle – ijsbaan. De schaatsen zijn er gratis (!) te huur en de baan is geopend tot en met 19 januari 2020.

4. Serious Request Groningen

Dit jaar eindigt de kerstactie van 3FM-dj’s in Groningen. De dj’s wandelen 500 kilometer door Nederland en eindigen in de Groningse stad. Op de Grote Markt in de stad vind je ook een schaatsbaan die wordt omringd door de gezelligste kroegjes. Gezelligheid gegarandeerd! De baan is dagelijks geopend tot en met 5 januari 2020.

5. Winter Wonderland Noordwijk

Het strand associeer je misschien meer met een warme zomerdag, maar ook in de winter is er in Noordwijk een hoop gezelligheid te vinden. Hier kun je namelijk schaatsen met uitzicht op de zee, op een speciale schaatsbaan van maar liefst 150 meter lang. Deze is gemaakt van echt ijs en staat er tot en met 5 januari 2020.

6. Vrijthof Maastricht

Op de welbekende kerstmarkt te Maastricht staat dit jaar ook een schaatsbaan. Zo kun je tussen het winkelen door even de benen strekken op het ijs. Ook kun je er chocolademelk en glühwein drinken én staat er een reuzenrad. Je kunt erheen tot en met 31 december 2019.

