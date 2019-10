De leukste kerstmarkten van dit jaar door heel Nederland én België

De kou stroomt Nederland langzamerhand binnen en de warme truien komen weer tevoorschijn. Maar koukleumen niet getreurd: deze winterse taferelen betekenen ook dat de gezellige kerstdagen weer dichterbij komen! Al vanaf november kan je genieten van de sfeervolle kerstmarkten door het heel Nederland en België. Flair zet de leukste voor jou op een rij.

Heenvliet – 14 december 2019

De kerstmarkt in Heenvliet is een echt familie-event. Met zestig verschillende kramen, muziekoptredens en diverse kinderactiviteiten zoals op de foto gaan met de kerstman, valt er genoeg te beleven op deze dag. facebook.com/kerstmarkt.heenvliet.

Zoetermeer – 7 t/m 30 december 2019

Bijna de gehele maand december staat Zoetermeer in het teken van Kerstmis. Kinderen kunnen hier hun gang gaan in verschillende nostalgische speelapparaten. Ook is er een schaatsbaan aanwezig en een groot betoverend horecaplein voor de echte winterse kost. Het doel van deze kerstmarkt? Op verschillende manieren, iedereen een hele fijne kerst bezorgen. magischzoetermeer.nl.

Sittard – 6 t/m 8 december 2019

Is het guur winterweer, maar wil je toch wat ondernemen? Dan is deze overdekte kerstmarkt in Sittard een leuk uitstapje. In dit weekend zijn er bij de kraampjes een grote diversiteit aan producten te vinden. Goed om te weten: entree is 2,50 p.p. inclusief één consumptiebon. Kinderen t/m 12 jaar gratis. kerstmarktelzasplein.nl.

Rotterdam – 7 t/m 8 december 2019

Bij de Winter-Fair in Rotterdam kan je een dagje shoppen maar dan in gezellige wintersferen. Woonaccessoires, persoonlijke verzorging, sieraden, fashion, keukengerei en ga zo maar door. Natuurlijk zijn er ook kerstartikelen te verkrijgen. Naast het winkelen kun je ook genieten van diverse activiteiten zoals workshops en een winterbingo. Voor de kleintjes komen Sinterklaas en de kerstman op bezoek. winter-fair.nl.

Alkmaar – 14 t/m 15 december 2019

Op het Waagplein in Alkmaar kun je terecht om je huis kerstklaar te maken. Koop heerlijke wollen kleding voor de koude dagen en allerlei kerstaccessoires om in helemaal in de feestdagensfeer te komen. Ook kun je op de markt kerstinkopen doen voor presentjes onder de boom. kerstmarktalkmaar.nl.

Leiden – 7 t/m 14 december 2019

In Leiden vindt je een kerstmarkt met een twist. De Leidse kerstmarkt is de enige drijvende kerstmarkt in Nederland. Om in het ‘drijvende’ thema te blijven worden er winterse rondvaarten georganiseerd en is er zelfs een drijvende ijsbaan te vinden. Verschillende bekende en onbekende artiesten verzorgen dagelijks de muziek. Ook is er een podium voor Leidse koren om nóg meer kerstsfeer aan te brengen. facebook.com/dekerstmarktleiden.

Groningen – 12 december 2019 t/m 5 januari 2020

Deze kerstmarkt staat volledig in het teken van de Zweedse cultuur. Na al vele succesvolle edities is de Zweedse kerstmarkt een waar begrip geworden. Er worden op de markt spullen met een verhaal verkocht, maar je kunt er ook terecht voor echt Scandinavisch design voor in je huis. Natuurlijk zullen er ook speciale hapjes uit de Noordelijke streken voor je klaarstaan. Alles cadeautjes voor onder de boom geshopt? Je kan in het inpakatelier je cadeautjes gratis inpakken. Zo ben je in één dag klaar voor Kerstmis. zweedsekerstmarkt.nl.

Blokzijl – 6 t/m 8 december

Als je op zoek bent naar een kerstmarkt die wat kleinschaliger is, is deze in Blokzuil perfect. Loop romantisch langs de haven waar een aantal luxe chalets staan. Samen met de live muziek, sneeuwkanonnen, vuurkorven en sfeerverlichting is dit een leuk marktje om over heen te struinen. facebook.com/winterfairblokzijl.

Valkenburg – 15 november t/m 29 december 2019

Wist je dat je in de Gemeentegrotten van Valkenburg ook een kerstmarkt kan bezoeken? Omdat het evenement ondergronds is, is dit een kerstmarkt met een bijzondere twist. Er wordt voor een sfeervolle aankleding, kerst- en cadeauartikelen en heerlijke hapjes in én rondom de grotten gezorgd. kerstmarktgemeentegrot.nl.

Ruinen – 7 december 2019

Op de brink in Ruinen staat een levende kerststal gevestigd. Zo kunnen de kleintjes zich bij de verschillende dieren uitleven, terwijl jij rondstruint op de markt vol met kramen en verkoopstands. Geniet van de delicatessen die bij verschillende foodstands te vinden zijn. Een troubadour verzorgt deze gezellige winterdag de muziek. ruinen.nl/kerstmarkt.

Dokkum – 13 december 2019

A Christmal Carol is al jaren hét bekende verhaal van de decembermaand. De stijl van Dickens, die het verhaal geschreven heeft, staat dan ook centraal bij De Dokkumse kerstmarkt. Vuurkorven, paden van houtsnippers, koren, koperblazers en kerstengelen kom je hier tegen. Op de kerstfair hangt een heerlijk sfeertje. Het is niet voor niets dat de Kerstwensboom van presentator Joris Linssen weer terugkomt naar het Friese stadje. kerstfairdokkum.nl.

Den Haag – 8 december 2019

Is het Friese Dokkum te ver rijden voor jou, maar beleef je wel graag de Dickens-stijl? Niet getreurd. Bij het Oh No… Dickens Winter Market in het Hofkwartier te Den Haag kan je hiervoor ook terecht. Tijdens de markt kan je je in oude tijden wanen door Oudhollandse ambachten en spelletjes uit te voeren. Door het homemade aanbod van de markt kan je hier duurzaam, eerlijk en origineel op zoek naar de kerstpresentjes voor dit jaar. homemademarket.co.nl/hofkwartier-den-haag.

Leeuwarden – 7 t/m 8 december 2019

Kerstmis vieren in de gevangenis? Je zou verwachten dat de sfeer achter de tralies niet uitmuntend is, maar de oude gevangenis in Leeuwarden bewijst het tegendeel. Daar wordt op het grote binnenplein een kerstmarkt gehouden. Van make-up tot aan kaarsen en van houten meubels tot aan kerststerren. Er is voor ieder wat wils. Ook kan je je kroost meenemen naar deze spannende kerstmarkt. Voor hen zal er een draaimolen en kindercircus zijn om in te spelen. friesland.nl/kerstmarkt-in-de-blokhuispoort.

Dordrecht – 13 t/m 15 december 2019

Benieuwd hoe de grootste kerstmarkt van Nederland eruit ziet? Kom dan het weekend van 13 t/m 15 december naar Dordrecht. Op de route door het historische binnencentrum kom je langs meer dan 100 kramen en verschillende podia. Geniet van de versierde boten in de havens en de levende kerststal. Een van de hoogtepunten: de Christmas sing-a-long. Hier kan je aan het einde van de dag met honderden mensen uit volle borst meezingen met de grootste kersthits. kerstmarktdordrecht.nl.

Arnhem – 15 december 2019

In Arnhem worden drie grote boerderijschuren omgetoverd tot kerstschuren. Volg het lint van lichtjes langs de opgetuigde kramen. Geniet ondertussen van erwtensoep, broodjes worst met zuurkool en versgebakken oliebollen. Toevallig nog opzoek naar een kerstboom? Ook hiervoor ben je bij Steenen Camer aan het goede adres. Kids kunnen worden geschminkt en krijgen de mogelijkheid zelf broodjes te bakken. kerstmarkten.net/kerstmarkt-steenen-camer-arnhem.

Gouda – 13 december 2019

Dit jaar is het alweer tijd voor de 64ste editie van Gouda bij Kaarslicht. Vanaf alle kanten komt muziek, er zijn wandelingen door de stad georganiseerd en je wordt verrast door straattheater en verschillende soorten dans. Zodra het donker wordt, wordt het centrum verlicht door kaarsjes. Kom vooral van 19:00 tot 20:00 naar het stadhuis op de Markt. De burgemeester leest het kerstverhaal voor terwijl de lichtjes in de centrale kerstboom worden ontstoken. goudabijkaarslicht.nl.

Woerden – 13 t/m 14 december

In de binnenstad in Woerden wordt twee dagen lang de gezellige winterfair gehouden. Loop langs wel 127 verschillende kramen van zowel lokale als grote ondernemers. Voor het eten zijn er twee grote winterbarbecues klaar met de heerlijkste producten. Voor de kids is er vrijdagmiddag de mogelijkheid om zelf lampionnen te knutselen zodat ze ’s avonds met de kerstman en de kersttrein kunnen meelopen. winterfairwoerden.nl.

Ben je alle kerstmarkten in Nederland al afgegaan en wil je nog meer kerstsfeer proeven? Deze kerstmarkten bij onze Zuiderburen zijn zeker een aanrader!

Gent – 7 december 2019 t/m 6 januari 2020

Gent staat bekend om zijn Gentse feesten en ook in de winter kan je hiervan genieten. De Gentse winterfeesten vinden plaats rondom de prachtig verlichte St. Baafskathedraal. In de avond kan je genieten van een historische lichtwandeling door het centrum. Bij de versierde chalets kan je genieten van strüdels met glühwein. Na de 130 kerst-kraampjes nog niet uitgekeken? Ook de winkels in Gent hebben zich ondergedompeld in kerstversiersels. gentsewinterfeesten.be.

Antwerpen – 8 december 2019 – 6 januari 2020

De 100 chaletjes geven je naast het kerstgevoel ook een gevoel van de wintersport. Vandaar dat er er op de markt ook een grote ijspiste te vinden is waar je kan genieten van winterse taferelen. Niet zo’n fan van wintersport? Dan kan je ook 55 meter de hoogte ingaan door in het reuzenrad te klimmen. Pop-up koren laten hun muzikale stemmen horen, met als hoogtepunt een akoestisch concert van K’s Choice samen met wel duizend zangers. Kortom: een gezellig en actieve kerstmarkt. kerstmarkt-antwerpen.nl.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock