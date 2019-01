Dit jaar achter het net gevist? Scoor dan morgen al kaarten voor ‘Vrienden van Amstel LIVE’ 2020

Morgen gaat het jaarlijkse feestje weer van start, want dan vindt de aftrap van alweer de 21ste editie van ‘Vrienden van Amstel LIVE’ plaats. Heb je voor deze concertreeks geen tickets kunnen bemachtigen en wil je er volgend jaar wél bij zijn? Pak morgen je kans!

Met optredens van Neerlands grootste artiesten is ‘Vrienden van Amstel LIVE’ een concert dat je niet wil missen. Naast de waanzinnige performances kun je een hoop gezelligheid verwachten, die letterlijk van het podium af spat.

Kaartverkoop 2020

Op donderdag 17 januari gaat de 21ste editie van start en daarmee begint traditiegetrouw ook de kaartverkoop voor het jaar erop. Om iedereen een eerlijke kans te geven vindt er geen voorverkoop plaats en zullen direct alle beschikbare shows in de verkoop gaan. Dit alles gebeurt morgenochtend om 10.00 uur, dus zorg ervoor dat je dan klaar zit!

De shows van ‘Vrienden van Amstel LIVE’ vinden in 2020 plaats op 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24 en 25 januari. De kaarten scoor je via www.vriendenvanamstellive.nl.

Backstage beelden

Als je er dit jaar niet bij kunt zijn, kun je er wél voor zorgen dat je er zo veel mogelijk van meekrijgt. Houd bijvoorbeeld de social kanalen van ‘Vrienden van Amstel LIVE’ in de gaten, want daar word je dagelijks getrakteerd op unieke backstage beelden. Daarnaast zullen 538-dj’s Coen en Sander op 17, 21, 23 en 24 januari live uitzenden vanuit de backstage bar in Ahoy Rotterdam, en kun je dus genieten van live optredens.

SBS6

Achteraf de show van 2019 herbeleven óf alle optredens in beeld zien? Op zaterdag 2 februari wordt de registratie van ‘Vrienden van Amstel LIVE’ uitgezonden op SBS6, om 20.00 uur.

Beeld: Amstel