Iets voor jou? ‘Het Italiaanse dorp: Ollolai’ zoekt nieuwe deelnemers

Droom jij er altijd al van om je biezen te pakken en in het buitenland een nieuw leven te beginnen? En ging het bij het zien van ‘Het Italiaanse dorp: Ollolai’ helemaal kriebelen? Dit is je kans, want er wordt momenteel gezocht naar nieuwe deelnemers.

Een huis kopen in het buitenland en daar een nieuwe carrière starten: veel mensen dromen ervan maar daadwerkelijk de stap zetten, is een tweede. Herkenbaar? Wellicht durf je de gok nu wél te wagen, gezien er een nieuw seizoen komt van ‘Het Italiaanse dorp: Ollolai’. En een huis kost je dan in elk geval maar 1 euro.

Nieuwe bestemming?

Of de makers van het programma voor het nieuwe seizoen weer naar Italië trekken, is nog maar de vraag. Er wordt momenteel gekeken naar de mogelijkheden elders in Europa, maar het idee blijft hetzelfde: een huis kopen voor een habbekrats, op de plek van bestemming een nieuwe carrière starten én het betreffende dorp weer op de kaart zetten. Zou jij het zien zitten? Je kunt je hier opgeven.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock