Inpakken als een pro: zo ga je op reis à la Marie Kondo

Yay! De zomer is onderweg en dat betekent dat het bij ons steeds meer begint te kriebelen. Op reis willen we, en niet alleen snel, maar ook een beetje lichtgewicht. Wat we nodig hebben is een manier om weinig mee te nemen zonder iets tekort te komen. Marie Kondo, kom maar tevoorschijn!

Krijg jij ook nog steeds rugpijn als je terugdenkt aan je eerste backpack-avontuur? Onervaren gooide je alles wat je dacht nodig te hebben in je mega-backpack, en met moeite – lees: een beetje stampen, rollen en duwen – kreeg je hem dicht. Uiteraard bleek tijdens je reis dat meer dan de helft van wat je meegezeuld had weer ongedragen huiswaarts ging. Je kunt immers overal tussendoor een wasje draaien en een föhn is eigenlijk overbodig.

Marie Kondo style

De beste manier om jezelf dit leed te besparen, is door alleen nog maar met handbagage te reizen. Nooit meer wachten bij de bagageband, of erger nog, je koffer of rugtas kwijtraken, en geen gezeul meer met spullen die je eigenlijk niet nodig had. Maar hoe doe je dit? Targus liet zich inspireren door Marie Kondo. Wees een beetje streng in de selectie, voeg daar een vleugje creativiteit aan toe, en de wereld ligt aan je voeten.

1. Burrito baby

Bedenk van tevoren welke items je wil combineren en leg dit ook zo klaar. Leg je T-shirt op je broek, met helemaal bovenaan je sokken en ondergoed. Begin te rollen vanaf dat punt. Door strak te rollen en alles zo compact mogelijk te houden, maak je van elke outfit een kleine burrito. Je hoeft natuurlijk niet per se combinaties te maken die je daadwerkelijk zo gaat dragen. Maar dit scheelt je wel weer kostbare (nadenk)tijd in de ochtenden van je reis.

2. Benut alle ruimte

Vul alle holle ruimtes, gaten en kieren die je kunt vinden met klein grut, zoals riemen, sjaaltjes, sokken en ondergoed. Ook al neem je drie paar schoenen mee, geen enkel probleem! Dit betekent eigenlijk alleen maar dat je zes opbergdoosjes meeneemt. Handig!

3. Visualiseer

Wat Marie Kondo ook graag doet is categoriseren. Dit houdt het overzichtelijk. In een kleine rugzak kun je vier outfits kwijt – burrito-stijl – plus een regenjack, een pyjama, drie paar schoenen en de eerder verstopte accessoires. Ja, echt! Aangezien je uiteraard ook kleding aanhebt, heb je zo voldoende bij je om zonder tussentijdse wasbeurt telkens een kleine week vooruit te kunnen.

4. Wees creatief

Je neemt uiteraard alles in zo klein mogelijke vorm mee. Laat je grote portemonnee dus thuis en laat een klein handtasje een dubbelrol spelen – als avondtasje, maar ook als portemonnee voor onderweg. Om ’s avonds toch de benodigde pasjes en geld op een veilige en compacte manier mee te kunnen nemen, kun je dit verstoppen in een pepermuntblikje. In je rugzak kan een lenzendoosje als houder voor shampoo en crèmespoeling fungeren, en wasmiddel kan prima in een klein reisflesje. Ben creatief en bespaar ruimte!

5. Blijf uit de kreukels

Mocht je een of twee kledingstukken willen meenemen die snel kreuken, dan is ook daar een oplossing voor. Een strijkbout is natuurlijk niet bepaald lichtgewicht. Alles wat je nodig hebt is een satijnen kussensloop en de eerdergenoemde roltechniek. Leg de kussensloop neer en drapeer daar het kreukbare kledingstuk bovenop, en rollen maar. Zorg er wel voor dat dit satijnen rolletje bovenop in je rugzak eindigt, er zijn natuurlijk grenzen aan wat mogelijk is.

6. Tas toe

Nu is de inhoud van de tas dan wel bepaald, maar wáár je deze spullen in stopt, is natuurlijk ook van belang. Een goede rugzak is van stevig materiaal, heeft genoeg zij- en voorvakjes, en is je kunt makkelijk overal bij – en dat terwijl hij ook nog veilig en het liefst stylish is. Best een eisenpakket. Gelukkig hoef je hier niet eens in te investeren. Als je slim bent – en dat ben je – heb je een zodanig veelzijdige laptoptas, dat je deze niet alleen voor werk, maar ook op reis kunt gebruiken.

