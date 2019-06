Ice, ice baby! Eerste volledig vegan ijssalon opent deuren in Amsterdam

De zomer staat voor de deur en dat betekent dat de ijssalons weer openen. Zo ook Van Leeuwen, de eerste volledig vegan ijssalon van Amsterdam. Vanaf vandaag kun je bij Van Leeuwen, in de JuiceBrothers kiosk aan de Admiraal de Ruyterweg, vegan ijs scoren! Naast verantwoord Cherry, Banana Walnut en Cookie ijs verkopen ze er óók de welbekende, lekkere sappen van JuiceBrothers.

First things first: waarom willen we vegan ijsjes? “De vegan trend is iets van de laatste jaar en steeds meer in opkomst. Vooral het gezonde idee dat erachter zit, vinden mensen interessant”, zegt foodtrendwatcher Esther Haanschoten. Ook mensen die niet veganistisch leven, eten volgens haar steeds meer vegan. Van Leeuwen komt dus als geroepen!

Guilt-free genieten

De kiosk aan de Admiraal de Ruyterweg is omgetoverd worden tot een heuse Van Leeuwen ijskraam, waar je guilt-free kan genieten van het overheerlijke vegan ijs van de ijsmaker. Wat er zoal in de ijsvitrine ligt? Cherry, Banana Walnut, Cookie en Pistache – to name a few. En dus stuk voor stuk vegan. Ook fijn: de ijskraam beschikt over een klein terras, ijsjes eten (in de zon) op het terras is toch het allerleukst. Maar mocht je baby in de draagzak het alleen chill vinden (lees: niet huilen) als je blijft lopen, de ijsjes kunnen ook worden gehaald als grab and go.

Viva van Leeuwen

Van Leeuwen vegan ijs wordt onder andere gemaakt van huisgemaakte cashewmelk, biologische kokosmelk, biologische extra vierge kokosolie, biologische rietsuiker en pure cacaoboter. En dat proef je! Het ijs is daarmee volledig lactosevrij en veganistisch, zónder dat het niet lekker is. Tried and tested.



